7ാം ക്ലാസുകാരനെ ബലമായി ആളൊഴിഞ്ഞിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി; പ്രതിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടതിനെതിരെ പരാതി

കൊച്ചി∙ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ ബലമായി പിടിച്ച് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ ദുർബല വകുപ്പുകൾ മാത്രം ചുമത്തി സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചെന്നു പരാതി. പൊന്നുരുന്നി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയെയാണ് നാഗലാൻഡ് സ്വദേശിയായ ആബേൽ(28) ശരീരത്തിൽ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത്.

പ്രതിക്കു ജാമ്യം ലഭിച്ചതറിഞ്ഞ കുട്ടി ഭീതിയിലാണെന്നു മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. ഇതേ തുടർന്നു പൊന്നുരുന്നി സികെസി ഹൈസ്കൂൾ അധികൃതരും കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുമാണ് എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും ഡിജിപി ഉൾപ്പടെ ഉള്ളവർക്കും പരാതി നൽകിയത്. ഇയാൾ നേരത്തെ വേറേയും കുട്ടികൾക്കു നേരെ അതിക്രമം കാണിച്ചിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതു പൊലീസിൽ നൽകുമെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. പൊന്നുരുന്നി സികെസി ഹൈസ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയെ ബലമായി പിടിച്ചു റെയിൽവേ ട്രാക്കിനടുത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണു പരാതി. കുതറിമാറി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാർഥി വീട്ടിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു പിതാവും സുഹൃത്തുക്കളും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. സ്കൂൾ പരിസരത്തു തന്നെയുള്ള കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ പ്രതിയെ വിദ്യാർഥി തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

സ്കൂൾ പരിസരത്തു റെയിൽവേ ട്രാക്കിനു സമീപം ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗവും വിൽപനയും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു രക്ഷിതാക്കൾക്കു പരാതിയുണ്ട്. പ്രദേശത്തു പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നും വെള്ളിയഴ്ചത്തെ സംഭവത്തിലെ പ്രതിക്കു നിയമപരമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും സികെസിഎച്ച്എസ് പിടിഎ പ്രസി‍ഡന്റ് എ.എൻ.സജീവൻ പറഞ്ഞു.

