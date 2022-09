നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരി 31ന് അകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. എല്ലാ കക്ഷികളും വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.

വിചാരണയ്ക്കു കൂടുതൽ സമയം തേടി വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസാണു സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. നാല് ആഴ്ചയ്ക്കകം വിചാരണയുടെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Actress attack case; Supreme Court allows more time for trial