‘ഹിന്ദി ബെൽറ്റിനെ’ വെട്ടാൻ ‘ഭാരതീയ’നായി തരൂർ; ഹിന്ദിക്കാർ അല്ലാത്തവർ ഹിന്ദി പറഞ്ഞാലോ...?

കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അങ്കത്തട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി നേതാക്കളും അവരുടെ ഭാഷയെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമാകുന്നു. ഹിന്ദി മാതൃഭാഷയായ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ളവർ മാത്രമാണോ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതാക്കളെന്നതാണ് ചോദ്യം. തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂർ എഐസിസി പ്രസിഡന്റു സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നതിനൊപ്പമാണ് പാർട്ടിയും 'ഹിന്ദി ബെൽറ്റും' തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. എഐസിസിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ബംഗാളിയായ ഡബ്ല്യു.സി. ബാനർജിയായിരുന്നില്ലേ ? അപ്പോഴെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചു മാത്രമായി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ബെൽറ്റിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് നേതാക്കളും അണികളും അത്രയ്ക്കു ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ വരെ 1947 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എഐഐസിയെ നയിച്ചിവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സ്വാതന്ത്യാനന്തര ഭാരതത്തിലാകട്ടെ കാമരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നയിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റായ സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ മരുമകളായ അവരുടെ മാതൃഭാഷ ഹിന്ദി അല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും 1998 മുതൽ (കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പദവി ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു) പാർട്ടിയെ നയിച്ചു. ഹിന്ദിയിലെ പ്രാവിണ്യമല്ല ദേശീയ നേതാവാകാനുള്ള പ്രധാന യോഗ്യത എന്നതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് ശശി തരൂരും അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞത്. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നതിലല്ല, ഭാരതീയനാവുക എന്നതിലാണ് കാര്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. ‘ഗോസായിമാരെ’ നേരിടാനുള്ള ഹിന്ദി വശമില്ലാത്തതിനാലാണ് എഐസിസി അധ്യക്ഷനാകാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നതെന്ന് കെ. കരുണാകരൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലിഷും വശമില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച കെ. കാമരാജും ഇതേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു!

∙ ഹിന്ദിക്കാരല്ലാത്തവർ ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ?

ഹിന്ദി മാതൃഭാഷയായവരോട് മലയാളികൾ (ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന മലയാളികൾ ഒഴികെ) ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ അവരും ചോദിക്കും - മദ്രാസി? അല്ല മലയാളിയാണെന്നും കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് മലയാളമെന്നും എല്ലാം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കണം. ഏതു സംസാരിച്ചാലും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയുടെ ഗന്ധം അതിലുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തുകാരൻ നരേന്ദ്ര മോദി തുടക്കകാലത്ത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്തി സ്ലാങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളികൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ‘ത’ (ഉദാ: ജാത്ത, ആത്താ, പഠ്ത്താ തുടങ്ങിയവ) കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഹിന്ദിക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട്. ശരിയായ ഗ്രാമറും ഉച്ചാരണവും ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല ഏതു നാട്ടുകാരനെന്ന്. ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ എംപി പാർലമെന്റിൽ ഹിന്ദി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വലിയൊരു കാര്യമെന്ന തരത്തിൽ മറ്റ് അംഗങ്ങളും സ്പീക്കറും വരെ പൊലിപ്പിച്ചു കാണിക്കും. അതിലെ, ഗ്രാമറും ഉച്ചാരണവും ഒന്നും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ആശയംവിനിമയം ചെയ്യുക എന്നതെങ്കിൽ, അതിൽ ഗ്രാമറിനും ഡിക്ഷനും എന്തു പ്രസക്തി ?

∙ ഹിന്ദി അറിയാത്തവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയുമോ ?

അതിനു മറുപടിയാണ് 1996ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃഭാഷയാകട്ടെ കന്നഡയും. 10 മാസം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നില്ലേ? കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് 1996 ജൂണിൽ അദ്ദേഹത്തെ തേടി പ്രധാനമന്ത്രി പദവി എത്തിയത്.

ആദ്യ മൂന്നു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും (ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ലാൽബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി, ഇന്ദിരാഗാന്ധി) ഹിന്ദി ബെൽറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. തുടർന്നെത്തിയ മൊറാർജി ദേശീയി ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയിയുരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം 1991 ൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ തെലുങ്ക് മാതൃഭാഷയായ പി.വി. നരസിംഹറാവു പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തി. ദേവെഗൗഡയ്ക്കു ശേഷം അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ഐ.കെ. ഗുജറാളിന്റെ മാതൃഭാഷ പഞ്ചാബിയായിരുന്നു. മൻമോഹൻ സിങ്ങ് (പഞ്ചാബ്), നരേന്ദ്ര മോദി (ഗുജറാത്ത്) എന്നിവരുടെയും മാതൃഭാഷ ഹിന്ദി ആയിരുന്നില്ല.

പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്‌റുവിന്റെ മരണശേഷം (1964) ആര് പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തുമെന്ന സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടുകാരനായ കെ. കാമരാജ് കോൺഗ്രസിലെ പ്രബലരിൽ ഒരാളും. കൂടാതെ, പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമാണ്. മൊറാർജി ദേശായിക്കും ജഗ്ജീവൻ റാമിനും പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയോട് ഏറെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായ കാമരാജാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ പേര് നിർദേശിച്ചത്. പാർട്ടി ശാസ്ത്രിക്കൊപ്പമെന്ന ധാരണ വന്നതോടെ മറ്റു രണ്ടു പേരും പിന്മാറി. അങ്ങനെ കാമരാജ് കിങ് മേക്കറായി. 1966ൽ ശാസ്ത്രി മരിച്ചപ്പോൾ നെഹ്‌റുവിന്റെ മകൾ ഇന്ദിരയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി വീണ്ടും കിങ് മേക്കറായി. ഹിന്ദി അറിയാത്തതും കൊണ്ടാണ് കാമരാജ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകാത്തതെന്ന് പലരും കളിയാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദിരയെ അധികാരമേറ്റിയ ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയം: ‘No hindi, no english, how can I be PM’ (ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലിഷും അറിയാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും).

കെ. കരുണാകർ (ഫയൽ ചിത്രം).

∙ ‘ഗോസായിമാരെ നേരിടാനുള്ള ഹിന്ദി’

മറ്റൊരാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയ ഒരു കിങ് മേക്കർ കേരളത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു. 1991ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റു നേടിയ കോൺഗ്രസ് അവർക്കൊരു നായകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയം. ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ പി.വി. നരസിംഹ റാവുവിന്റെ പേര് നിർദേശിച്ചതും അവശ്യമായ പിന്തുണ നേടിയെടുത്തതും കെ. കരുണാകരൻ എന്ന കേരളത്തിന്റെ ലീഡറിന്റെ കഴിവുകൊണ്ട്. അന്ന് എഐസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കരുണാകരനും ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഗോസായിമാരെ നേരിടാനുള്ള ഹിന്ദി എനിക്കറിയില്ല എന്നായിരുന്നു കരുണാകരൻ ഒരു മലയാളം പത്രപ്രവർത്തകനു നൽകിയ മറുപടി.

ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിനു യോഗ്യനല്ല, കാരണം എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല - എന്നു പറഞ്ഞത് പിന്നീട് രാഷ്ട്രപതി പദത്തിലേറിയ പ്രണബ് മുഖർജിയാണ്. ഇന്ദിരയുടെ മരണത്തിനും ശേഷവും 2004ലും ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രണബിനെയായിരുന്നു. 2004ൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുപിഎ അധികാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ സോണിയ ഗാന്ധിക്കുമേൽ സമ്മർദം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അന്തരാത്മാവ് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി. പകരം മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ പേര് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ എംപിമാർക്കായി ഹിന്ദി പഠനം

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എംപിമാർക്കായി ഹിന്ദി ഭാഷാ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചു എന്നത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ വാർത്തായിയിരുന്നു. ഹിന്ദിയുടെ നിവാര്യതയെ കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേദ്ര മോദിയുടെ ഊന്നലിലാണ് ഏകദേശം 30 എംപിമാരെ ഹിന്ദി പഠിക്കുവാൻ പ്രേരണയായത് 2015 ഏപ്രിലിലാണ് ഏകദേശം 5 നാൾ നീണ്ടും നിന്ന ഹിന്ദി ഭാഷാ പഠനം. മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന ചില ലോക്‌സഭാംഗങ്ങളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ന് ഹിന്ദി അധ്യാപക നിയമനം. സെൻട്രൽ ഹിന്ദി ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ (സിഎച്ച്ടിഐ) നിന്നുള്ളവരാണ് എംപിമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയത്. ഹിന്ദിയിലെ പ്രസംഗം തൽസമയ മൊഴിമാറ്റത്തിനുള്ള സംവിധാനം പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലുമുണ്ടെങ്കിലും ആ മൊഴി അത്ര സുഖമല്ലെന്നായിരുന്നു എംപിമാരുടെ പരാതി.

എംപിമാരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതി തന്നെ സിഎച്ച്ടിഐ ആവിഷ്‌കരിച്ചു. ഏതാണ്ട് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്‌സു പോലെ. അന്നു കോൺഗ്രസ് എംപിയായിരുന്ന കെ.വി. തോമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ഈ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നു സമ്മതിച്ചു. ഒഡിഷയിൽ നിന്നുള്ള എംപി റിത്ത തരായ്, ബംഗാൾ എംപിമാരായ തപസ് മണ്ഡൽ, ശങ്കർ ദത്ത, തെലങ്കാന എംപി ബി. വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒരുക്കിയ ഹിന്ദി ക്ലാസിനെത്തി,

എന്നാൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എംപി കെ.പി. രാമലിംഗം ഈ നീക്കത്തെ എതിർത്തു. ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഗൂഡനീക്കത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇത്തരം ക്ലാസുകളെന്നായിരുന്നു രാമലിംഗത്തിന്റെ നിലപാട്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ ഉത്തരേന്ത്യൻ എംപിമാരെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ പഠിപ്പിക്കാനും സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും മോദിയോട് രാമലിംഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

∙ കഞ്ചിക്കോടിനായി രാജേഷിന്റെ ഹിന്ദി

കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ അവഗണനയെക്കുറിച്ച് മുൻ സ്പീക്കറും നിയുക്ത മന്ത്രിയും മുൻ പാലക്കാട് എംപിയുമായ എം.ബി. രാജേഷ് ലോക്‌സഭയിൽ ഹിന്ദി പ്രസംഗം നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയനായി. കഞ്ചിക്കോടു കോച്ചു ഫാക്ടറി സംബന്ധിച്ച വാഗ്ദാന ലംഘനത്തെ കുറിച്ചാണ് രാജേഷ് കത്തിക്കയറിയത്. കേരളത്തിൽ നിന്നൊരാൾ ഹിന്ദി പറയാൻ മുതിരുമ്പോഴുള്ള ചിരിയും കളിയും സഭയിൽ അന്നു കാണ്ടില്ല. ഹിന്ദി പറഞ്ഞല്ലോ, ഗംഭീരമായി എന്ന അഭിനന്ദനം സ്പീക്കറിൽ നിന്നുമുണ്ടായുമില്ല. കാരണമിതായിരുന്നു: രാജേഷ് പറഞ്ഞതു കർത്താവും ക്രിയയും വേണ്ടവിധം ഒത്തിണങ്ങിയ ഉശിരൻ ഹിന്ദി. പദ്ധതി നടപ്പായിക്കിട്ടാൻ മറ്റു വഴികളടയുമ്പോൾ ശരണം ഹിന്ദിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ചെറുപ്പകാലത്തു പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളർന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആ തെറ്റില്ലാത്ത ഹിന്ദി. പറയാനുള്ളതു ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെയും മുൻ യുപിഎ സർക്കാരുകളുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെയും അവഗണനയെയും കുറിച്ചാണ്. അതിനു ഹിന്ദി തന്നെ യുക്തം. 2008ൽ കേരള ജനതയ്ക്കു പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നതിൽ മുൻ സർക്കാരുകളും ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രാജേഷ് ഹിന്ദിയിൽ ഊന്നിഊന്നി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ആ വാഗ്ദാനം ഇന്നും ഫയലിൽ ഉറങ്ങുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റൊരു ദുര്യോഗം. കാര്യം നടത്തിക്കിട്ടാൻ ഭാഷ കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ലെന്നു തെളിഞ്ഞു.

∙ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനായി ചെന്നിത്തലയുടെ ഹിന്ദി

കായംകുളം - എറണാകുളം പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനു കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കണമെന്നും പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ലോക്സഭയിൽ 2003ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു. റെയിൽ ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്നു റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായ നിതീഷ് കുമാർ. അതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഹിന്ദി വിഷയത്തിൽ തമിഴ് എംപിമാർ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിനിടെയിടെയാണ് രമേശിന്റെ ഹിന്ദി. വിഷയവും അവതരണവും സഭ സാകൂതം ശ്രദ്ധിച്ചു. റെയിൽവേ മന്ത്രിയും ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലെ അംഗങ്ങളും ചെന്നിത്തലയെ അഭിനന്ദിക്കാനും മറന്നില്ല.

∙ പാർലമെന്റിൽ മലയാളം

തമിഴ് എംപിമാർ തമിഴിലും ആന്ധ്രക്കാർ തെലുങ്കിലും ലോക്‌സഭയിൽ ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ സ്‌റ്റൈലായി അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലയാളികളും അവസരത്തിനൊത്തുണർന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ടു സായിപ്പിന്റെ ഭാഷ പറയുന്നതെന്തിന്? സ്പീക്കർക്കു മുന്നറിവു കൊടുത്താൽ പച്ചമലയാളത്തിൽ കാര്യം പറയാം. അതു മറ്റ് എംപിമാർക്കു വേണ്ടി തത്സമയം ഹിന്ദിയിലേക്കും ഇംഗ്ലിഷിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ലോക്‌സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും. എ.സമ്പത്ത്. സി.എൻ. ജയദേവ്, ഇന്നസെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മലയാളവും സഭയിൽ ഉയർന്നു കേട്ടു.

ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ.

∙ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ഞെട്ടിച്ച ഷാനിമോൾ

എൺപതുകളിൽ, ഡൽഹിയിൽ നടന്ന എൻഎസ്‌യു സമ്മേളനത്തിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ ഹിന്ദി പ്രസംഗം കേട്ട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും എഐസിസി അധ്യക്ഷനുമായ രാജീവ് ഗാന്ധി എഴുന്നേറ്റു കൈയടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ചരിത്രം. ആ പ്രസംഗം തലേന്നു രാത്രിയാണ് അവർ തയാറാക്കിയതെന്നും മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ച് ഹിന്ദിയിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ഷാനിമോൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

∙ ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച് അമ്പരപ്പിച്ച ജയലളിത

രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മുഴുനീള ഹിന്ദി പ്രസംഗം നടത്തി തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അണ്ണാ ഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ജയലളിത സദസ്സിനെ അമ്പരപ്പിച്ചു സംഭവുമുണ്ടായി. 2007 ഏപ്രിലിൽ അലഹബാദിൽ യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തവേയായിരുന്നു ജയലളിത എഴുതി തയാറാക്കിയ പ്രസംഗം വായിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നുമുള്ള മുഖവുരയോടെയായിരുന്നു പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ കരഘോഷമായിരുന്നു. സ്‌കൂളിൽ ഉപഭാഷയായി ഹിന്ദി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തന്റെ 25 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് ജയലളിത മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പൊതുസമ്മേളനങ്ങളിൽ തുടർന്നും ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമെന്നും അവർ അന്നു വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മുഖ്യ എതിരാളി ഡിഎംകെയുടെ ഹിന്ദി വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ചു കുത്താനും അവർ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

ജയലളിത.

∙ യുഎന്നിലെ ആദ്യ ഹിന്ദി

1977 ൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരിക്കെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയാണ് യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷം അധികാരത്തിൽ എത്തിയ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാരിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അന്ന് വാജ്‌പേയി. പ്രസംഗത്തിൽ, അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിനെതിരായ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കാട്ടി, സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനും ആണവ നിരായുധീകരണത്തിനും അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചു. ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ 32-ാം സമ്മേളനമായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ് വാജ്‌പേയി യുഎൻ സമ്മേളത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് - 1998ൽ. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്‌പേയി അന്നു പങ്കെടുത്തത്. വാജ്‌പേയി ആകെ ഏഴു തവണ യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2002ൽ ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. യുഎസിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിലായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം. ദീർഘകാലമായി ഭീകരാതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് അമേരിക്കകാരുടെ വേദന മനസ്സിലാകുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കരഘോഷത്തോടെയാണ് ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരായ ഇന്ത്യൻ നിലപാടിനെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്.

English Summary: Congress Presidentship, is Hindi a Necessity?