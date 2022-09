കാർ ഒൻപതു മിനിറ്റിൽ 20 കിലോമീറ്റർ കടന്നു; മിസ്ത്രിയും ജഹാംഗീറും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല

മുംബൈ∙ ഞായറാഴ്ച വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സൈറസ് മിസ്ത്രി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ ഒൻപതു മിനിറ്റിൽ 20 കിലോമീറ്റർ മറികടന്നതായി പൊലീസ്. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന സൈറസ് മിസ്ത്രിയും ജഹാംഗീർ പണ്ഡോളെയും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. സൈറസ് മിസ്ത്രി മരിച്ചതു തലയിലേറ്റ ക്ഷതം മൂലമാണെന്നു ഡോക്ടർമാരും അറിയിച്ചു. ഗുജറാത്ത് അതിർത്തിയിലെ പാൽഘറിലെ ചരോട്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള കാറിന്റെ വേഗതയാണു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.



ഉച്ചയ്ക്കു 2.21നു ചിത്രീകരിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ തങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കു 2.30ഓടെയാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അപകടമുണ്ടായത്. സൈറസ് മിസ്ത്രി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. ജഹാൻഗീർ പണ്ഡോളെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണു മരിച്ചതെന്നും ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.



മിസ്ത്രിയും അടുത്ത കുടുംബസുഹൃത്തുക്കളും സഞ്ചരിച്ച കാർ സൂര്യ നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ജഹാംഗീറിന്റെ സഹോദരൻ ഡാരിയസ് പണ്ഡോളെ (60), ഭാര്യ ഡോ. അനാഹിത പണ്ഡോളെ (55) എന്നിവർക്കു പരുക്കേറ്റു. ദക്ഷിണ മുംബൈ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ അനാഹിതയാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സൈറസ് മിസ്ത്രിയും ജഹാംഗീറും പിൻസീറ്റിലായിരുന്നുവെന്നാണു ദൃക്സാക്ഷികൾ പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി.



ഇതേസമയം, സൈറസും ജഹാംഗീറും മുൻസീറ്റുകളിലും ഡാരിയസും ഭാര്യ അനാഹിതയും പിൻസീറ്റിലുമായിരുന്നുവെന്നാണു കുടുംബസുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത്. ജഹാംഗീറിന്റെയും ഡാരിയസിന്റെയും പിതാവ് ദിൻഷാ ഒരാഴ്ച മുൻപാണു മരിച്ചത്.

