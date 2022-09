ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, പാഴ്സി ജനസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തനം; ആരാണ് അനാഹിത‌?

മുംബൈ∙ ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ചെയർമാൻ സൈറസ് മിസ്ത്രി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച‌തിനു പിന്നാലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോ.അനാഹിത പണ്ഡോളെ എന്ന പേരും ചർച്ചയാകുകയാണ്. ഡോ.അനാഹിത ആരാണെന്ന ചോദ്യവുമായി നിരവധി പോസ്റ്റുകളും കമന്റുകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു. മിസ്ത്രി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആഡംബര കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് അനാഹിതയാണെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞതായാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്.

സൈറസ് മിസ്ത്രിയുടെ കുടുംബസുഹൃത്താണ് അനാഹിത പാണ്ഡോളെ. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ അനാഹിത 55), ഭർത്താവ് ഡാരിയസ് പണ്ഡോളെ (60) എന്നിവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഡാരിയസിന്റെ സഹോദരൻ ജഹാംഗീർ ദിൻഷാ പണ്ഡോളെയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു.

∙ ആരാണ് ഡോ.അനാഹിത പണ്ഡോളെ?

ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് അനാഹിത പണ്ഡോളെ. ഫെർട്ടിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, എൻഡോസ്കോപ്പി സർജറി എന്നിവയില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അനാഹിത, നിയമവിരുദ്ധമായ ഹോർഡിങ്ങുകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരകയുമാണ്.

Detailed Coverage:

∙ സൈറസ് മിസ്ത്രി : പല്ലോൻജിയുടെ രത്നം...

∙ മിസ്ത്രി: വ്യവസായ ലോകത്തെ ‘മിസ്റ്ററി’...

∙ കാർ ഒൻപതു മിനിറ്റിൽ 20 കിലോമീറ്റർ കടന്നു; മിസ്ത്രിയും ജഹാംഗീറും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല...

∙ കൊടുങ്കാറ്റ് ഒളിപ്പിച്ച ടാറ്റ–മിസ്ത്രി യുദ്ധം; ഇടപെട്ടത് ഇന്ദിര, വാജ്‌പേയി, വാഡിയ...

∙ ടാറ്റ സൺസ് മുൻ ചെയർമാൻ സൈറസ് മിസ്ത്രി വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു...

2004 ജനുവരിയിൽ, പാഴ്‌സി സമൂഹത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാ കുറവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോംബെ പാഴ്‌സി പഞ്ചായത്തുമായി ചേർന്ന് ‘ബോംബെ പാഴ്‌സി പഞ്ചായത്ത് ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോജക്‌റ്റ്’ എന്ന പദ്ധതി അനാഹിത പണ്ഡോളെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ പാഴ്സി ദമ്പതികൾക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സ നൽകുകയും അത്യാധുനിക മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

ഈ പ്രാരംഭ ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രോജക്റ്റാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതിയായ ജിയോ പാഴ്സി സ്കീമിന് ഉർജം പകർന്നത്. അനാഹിതയുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സ്കീം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതിന്റെ ആശയരൂപീകരണത്തിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലും അനാഹിത സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ ജിയോ പാഴ്സി സ്കീമിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും അനാഹിത.

ഗുജറാത്തിലെ ഉദ്വാദയിലുള്ള പാഴ്‌സി ക്ഷേത്രമായ അതാഷ് ബെഹ്‌റാം അഗ്നി ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചു തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് അനാഹിതയും സൈറസ് മിസ്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം.

സൈറസ് മിസ്ത്രിയും ജഹാംഗീറും പിൻസീറ്റിൽ

അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നു മുംബൈയിലേക്കു മടങ്ങവേ ഗുജറാത്ത് അതിർത്തിയിലെ പാൽഘർ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3.15നായിരുന്നു അപകടം. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ സൂര്യ നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിവേഗത്തിൽ കാർ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ ഇടതുവശത്തുകൂടി മറികടക്കുന്നതിനിടയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടാണ് അപകടമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സൈറസ് മിസ്ത്രിയും ജഹാംഗീറും പിൻസീറ്റിലായിരുന്നുവെന്നാണു ദൃക്സാക്ഷികൾ പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി. ഇതേസമയം, സൈറസും ജഹാംഗീറും മുൻസീറ്റുകളിലും ഡാരിയസും ഭാര്യ അനാഹിതയും പിൻസീറ്റിലുമായിരുന്നുവെന്നാണു കുടുംബസുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത്.

സമീപത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് വിശകലനം ചെയ്യുകയും വാഹനത്തിന് മെക്കാനിക്കൽ തകരാർ സംഭവിച്ചിരുന്നോയെന്നു പരിശോധിച്ച് വരികയുമാണ്. ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സിന് സമാനമായി വാഹനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ചിപ്പിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ വീണ്ടെടുക്കാനും ശ്രമമുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അപകടസ്ഥലത്ത്നിന്ന് ഫൊറൻസിക് സംഘം സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചു.

English Summary: In Cyrus Mistry Car Crash, Driver Was Anahita Pandole: Who is She?