‘കയ്യടി ലഭിക്കില്ലെന്ന് അറിയാം’; വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സമൂലമാറ്റത്തിന് നിർദേശങ്ങളുമായി മന്ത്രി

കണ്ണൂർ∙ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം, പഠന–പഠനേതര മികവനുസരിച്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് ഗ്രേഡിങ്, അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങി പൊതുവിദ്യാഭാസ മേഖലയിലെ സമൂലമാറ്റത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെയും അധ്യാപക സംഘടനകളുടെയും ചർച്ചയ്ക്കു വച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. സംസ്ഥാന അധ്യാപകദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കയ്യടി ലഭിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പോടെയാണു നിർദേശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിർദേശങ്ങൾ ഇവ

∙ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനു സീനിയോറിറ്റി മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയോ? അധ്യാപകരുടെ അറിവ്, കഴിവ്, ശേഷി എന്നിവയും പരിഗണിക്കണ്ടേ?

∙ സ്കൂളുകളുടെ പഠന, പഠനേതര മികവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും പരിഗണിച്ചുള്ള ഗ്രേഡിങ് നടപ്പാക്കണം.

∙ അധ്യാപക–വിദ്യാർഥി അനുപാതം 1:40 ആക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ട്. പക്ഷേ, അടുത്ത വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.

∙ അധ്യാപക പരിശീലനം 6 മാസത്തിലൊരിക്കലാക്കണം.

∙ അപേക്ഷയുമായെത്തുന്നവരോടു ചിലർ പെരുമാറുന്നതു രാജാവിനെ പോലെയാണ്. നിയമാനുസൃതമായ അപേക്ഷകളിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നടപടിയെടുക്കണം. വൈകിപ്പിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ കർക്കശമായി നേരിടും.

∙ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളും ജനറൽ വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി വിടവ് പരിഹരിക്കും.

∙ ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു മേധാവി മതി. ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കും ഹൈസ്കൂളിനുമായി ഇപ്പോൾ മൂന്നു മേധാവിമാർ വരുന്നുണ്ട്.

