‘ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നു’; മകളെ കനാലിൽ തള്ളിയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ

മീററ്റ് ∙ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ മൂന്നു ദിവസമായി കാണാതായ സംഭവത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. മകളെ കനാലിൽ തള്ളിയിട്ടു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുട്ടിയെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ് സ്വദേശികളായ ബബ്ലൂ, ഭാര്യ റൂബി എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ.

അനേകം ആൺകുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കുന്നതും മോശം ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതുമാണു മകൾക്കെതിരെ രോഷമുണ്ടാക്കിയതെന്നു മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. ‘‘അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ മകളെ കാണാനില്ലെന്നു ബബ്ലൂവും റൂബിയും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണു പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം തോന്നി ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു’’– മീററ്റ് എസ്‌പി കേശവ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയെ കനാലിൽ തള്ളിയിട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കുറ്റം ചെയ്തതായി ദമ്പതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു. ഇവർ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: For "Talking To Many Boys", Parents Tried To Kill Class 5 Daughter: Cops