റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ റീൽസ് ഷൂട്ടിങ്; ട്രെയിനിടിച്ച് 17കാരന് ഗുരുതര പരുക്ക്: വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്∙ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ ചെയ്യുന്നതിനിടെ പതിനേഴുകാരനെ ട്രെയിനിടിച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ ഹനുമകൊണ്ട ജില്ലയിലുള്ള കാസിപേട്ടിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ സി.എച്ച്.അക്ഷയ് രാജ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

റെയില്‍വേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തുകൂടെ അക്ഷയ് രാജ് നടക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആണ് റീലിനായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിവേഗത്തിൽ വന്ന ട്രെയിൻ ഇയാളെ ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യവും വിഡിയോയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയുടെ സുഹൃത്താണ് ഫോണില്‍ വിഡിയോ പകര്‍ത്തിയിരുന്നത്.



English Summary: Telangana teenager gets hit by a train while making an Instagram reel on railway tracks