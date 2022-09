റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ റീൽസ് ഷൂട്ടിങ്; ട്രെയിനിടിച്ച് 17കാരന് ഗുരുതര പരുക്ക്: വിഡിയോ

ഹൈദരാബാദ്∙ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ ചെയ്യുന്നതിനിടെ പതിനേഴുകാരനെ ട്രെയിനിടിച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ ഹനുമകൊണ്ട ജില്ലയിലുള്ള കാസിപേട്ടിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ സി.എച്ച്.അക്ഷയ് രാജ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

17-year-old grievously injured while making Instagram reel at railway track near Kazipet in #Telangana. pic.twitter.com/2iuisZdVCj — Ashish (@KP_Aashish) September 5, 2022

റെയില്‍വേ ട്രാക്കിന് സമീപത്തുകൂടെ അക്ഷയ് രാജ് നടക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആണ് റീലിനായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിവേഗത്തിൽ വന്ന ട്രെയിൻ ഇയാളെ ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യവും വിഡിയോയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയുടെ സുഹൃത്താണ് ഫോണില്‍ വിഡിയോ പകര്‍ത്തിയിരുന്നത്.



English Summary: Telangana teenager gets hit by a train while making an Instagram reel on railway tracks