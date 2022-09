‘പലിശയില്ലാതെ’ 400 കോടി വായ്പ; 29% ഓഹരി കയ്യിൽ: എൻഡിടിവി ‘വിഴുങ്ങുന്ന’ അദാനി മോഡൽ!

മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട് പാരമ്പര്യമുള്ള എൻഡിടിവിയുടെ ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ പ്രമുഖ നിക്ഷേപകവിദഗ്ധനും ക്യാപിറ്റൽമൈൻഡ്സ് സിഇഒയുമായ ദീപക് ഷെണോയി ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം പങ്കുവച്ചു. ഒരു 5 വയസ്സുകാരനോട് ഈ ഡീൽ എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആ ഉദാഹരണം. അതിങ്ങനെയാണ്– ‘അയാൾ: നീ ഇന്നെനിക്കൊരു കേക്ക് തന്നാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്റെ കാർ നിനക്കെടുക്കാം. ഞാൻ മറുതലയ്ക്കലുള്ളയാൾക്ക് കേക്ക് കൊടുത്തു. 13 വർഷത്തിനു ശേഷം ഞാൻ അയാളോട് കാർ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ: ഹോസ്റ്റൈൽ ടേക്ക്ഓവർ!! (നിർബന്ധപൂർവമുള്ള ഏറ്റെടുക്കൽ). ഗുണപാഠം: ഒരുപാട് പണം വായ്പയെടുക്കരുത്’ പ്രമുഖ വാർത്താ ചാനലായ എൻഡിടിവിയുടെ 29.18 ശതമാനം ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അദാനിയുടെ നീക്കത്തെ ഇതിലും ഭംഗിയായി വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ദീപക്കിന്റെ നിരീക്ഷണം. 13 വർഷം മുൻപ് എൻഡിടിവി പ്രമോട്ടർമാരായ പ്രണോയ് റോയിയും രാധിക റോയിയും എടുത്ത ഏകദേശം 400 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയിൽ തട്ടിയാണ് എൻടിഡിവിയുടെ 29.18 ശതമാനം ഓഹരി അദാനിയുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ അദാനിയുടെ നീക്കത്തെ ഏതുവിധേനയും തടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് എൻഡിടിവി. സെബി, ആദായനികുതി വകുപ്പ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ വിലക്ക് മറയാക്കിയാണ് അദാനിയുടെ കരുനീക്കത്തെ ചെറുക്കുന്നത്. സെബിയും ആദായനികുതി വകുപ്പും തങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഓഹരികൈമാറ്റം ഇപ്പോൾ നടക്കില്ലെന്നാണ് എൻഡിടിവിയുടെ വാദം.



ഈ വിലക്കിൽ കാര്യമില്ലെന്നും ഇടപാട് പരമാവധി വൈകിപ്പിക്കാനാണ് എൻഡിടിവിയുടെ നീക്കമെന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചടിച്ചു. 30 വർഷത്തിലധികം വിയർപ്പൊഴുക്കി കെട്ടിപ്പടുക്കിയ കമ്പനി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പ്രണോയ് റോയിയും രാധിക റോയിയും വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നു കരുതാൻ വയ്യ. അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ തടയാൻ എൻഡിടിവി ഏതറ്റം വരെ പോകുമെന്നതാണ് ഇനി പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. അതിൽ എൻഡിടിവി എത്രത്തോളം വിജയിക്കും? അദാനി ഗ്രൂപ്പ് 29.18 ശതമാനം ഓഹരി ഏറ്റെടുത്താൻ എൻഡിടിവിക്ക് എന്തുസംഭവിക്കും? 26 ശതമാനം കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് കമ്പനി സ്വന്തമാക്കുമോ?

പ്രണോയ് റോയ് (ചിത്രം– പിടിഐ).

∙ 13 വർഷം മുൻപ് തന്നെ എൻഡിടിവി 29.18% വിറ്റോ?

എൻഡിടിവിയിലെ 29.18 ശതമാനം ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപാണ് വന്നതെങ്കിലും പരോക്ഷമായി ഈ ഓഹരികൈമാറ്റം 2009ൽ തന്നെ നടന്നുവെന്നു പറയേണ്ടി വരും. 2009ൽ പ്രമോട്ടർമാരായ രാധിക റോയിക്കും പ്രണോയ് റോയിക്കും (ആർആർപിആർ) വിശ്വപ്രധാൻ കൊമേർഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (വിസിപിഎൽ) എന്ന കടലാസ് കമ്പനി നൽകിയ 403.85 കോടി വായ്പയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇനി ഈ വായ്പയ്ക്ക് എത്രയായിരുന്നു പലിശ? പൂജ്യം! അദ്ഭുതപ്പെടാൻ വരട്ടെ. സത്യമാണ്. പലിശയില്ലാതെ ആരെങ്കിലും വായ്പ തരുമോ എന്നു എല്ലാവരും ചോദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഡീലിൽ പലിശയില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. പകരം ആർആർപിആറിന്റെ 99.5% ഓഹരിയായിരുന്നു ഗാരന്റി (കൺവേർട്ടബിൾ വാറന്റ്).

വായ്പാ കാലാവധി 10 വർഷമാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിലോ അതിനു ശേഷമോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വായ്പാതുകയ്ക്കു പകരമായി ആർആർപിആറിന്റെ 99.5 ശതമാനം ഓഹരിയും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് പ്രണോയ് റോയിയും രാധിക റോയിയും വിശ്വപ്രധാൻ എന്ന ഷെൽ കമ്പനിക്കു നൽകിയത്. ചുരുക്കത്തിൽ ആർആർപിആർ എന്ന പ്രമോട്ടർ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഫലത്തിൽ വിശ്വപ്രധാന് നൽകിയിട്ടാണ് ഈ 403.85 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തത്. അന്നത്തെ ആ കരാർ അനുസരിച്ച് ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് വിശ്വപ്രധാൻ ഈ കൺവേർട്ടബിൾ വാറന്റ് ഓഹരിയാക്കി മാറ്റിയെന്നു മാത്രം. ചുരുക്കത്തിൽ 2009ൽ തന്നെ ഫലത്തിൽ ഈ ഓഹരികൈമാറ്റം നടന്നുവെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം.

∙ പൂജ്യം ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുത്തതാര്?

വിശ്വപ്രധാൻ എന്ന കടലാസ് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായ ഐഡന്റിറ്റിയൊന്നുമില്ല. മറ്റാർക്കും ഈ കമ്പനി വായ്പ കൊടുത്തതായും അറിയില്ല. എന്നാൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ടീസിന്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു ഈ കമ്പനി. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലൊരു കമ്പനി ഒരാൾക്ക് പൂജ്യം ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുമെന്നു കരുതാനാവുമോ?

വിശ്വപ്രധാൻ നിലവിൽ വന്നത് 2008ലാണ്. ആദ്യകാല ഡയറക്ടർമാർ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഉന്നതർ തന്നെയായിരുന്നു. ആർആർപിആറിന് നൽകിയ 403.85 കോടി വിശ്വപ്രധാനിലേക്ക് എത്തിയത് റിലയൻസ് വെഞ്ചേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന്. അവിടെ എത്തിയതാകട്ടെ മറ്റൊരു റിലയൻസ് ഉപകമ്പനിയായ ഷിനാനോ റീടെയ്‍ൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വഴി. 3 കമ്പനികളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്നുവെന്ന് വളരെ വ്യക്തം. ഈ വായ്പയ്ക്കുള്ള ഗാരന്റിയായിരുന്നു ആർആർപിആറിലെ ഓഹരി.

2012ൽ വിശ്വപ്രധാന്റെ ഉടമകൾ മാറി. പുതിയ ഉടമകൾ നെക്സ്റ്റ്‍വേവ് വെഞ്ചേഴ്സ്, എമിനന്റ് നെറ്റ്‍വർക്സ് എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഡയറക്ടർമാർ. റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോമിലെ ഡയറക്ടറായ മഹേന്ദ്ര നഹാട്ടയുമായി ബന്ധമുള്ളതായിരുന്നു ഈ കമ്പനികൾ.

ഏറ്റവുമൊടുവിൽ വിശ്വപ്രധാനിനെ അദാനിയുടെ മാധ്യമവിഭാഗമായ എഎംജി മീഡിയ നെറ്റ്‍വർക്സ് 113.74 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആർആർപിആറിന്റെ വായ്പാ ബാധ്യത ഓഹരിയാക്കി മാറ്റിയതോടെ എൻഡിടിവി പ്രമോട്ടർ കമ്പനി അദാനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. അതുവഴി ആർആർപിആറിന് എൻഡിടിവിയിലുള്ള 29.18% ഓഹരിയും അദാനിക്കു സ്വന്തം.

(Image Courtesy: Reuters)

∙ എ‍ൻഡിടിവിയെ കുരുക്കിലാക്കിയ വായ്പയുടെ നാൾവഴി

എൻടിഡിവിയെ കുരുക്കില്ലാക്കിയ വായ്പയുടെ തുടക്കം 2007ലാണ്. കമ്പനിയുടെ 7% ഓഹരി കയ്യിൽവച്ചിരുന്ന വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ആ ഓഹരികൾ പ്രമോട്ടർമാരായാ പ്രണോയ് റോയിക്കും രാധിക റോയിക്കും വാങ്ങേണ്ടി വന്നു. സെബിയുടെ ചട്ടമനുരിച്ച് ഓഹരിയുടമകളിൽ നിന്ന് 20 ശതമാനം ഓഹരി കൂടി വാങ്ങാനായി ഒരു ഓപ്പൺ ഓഫർ കൂടി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.

439 രൂപയാണ് ഒരു ഓഹരിക്ക് നിശ്ചയിച്ച തുക. ഇതിന് പണ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യാബുൾസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൽ നിന്ന് 540 കോടി രൂപ കടമെടുത്തു. ഇതിൽ 375 കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനായി ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത വായ്പയെടുത്തു. ഇതിന്റെ തിരിച്ചടവിലേക്കാണ് 2009ൽ വിശ്വപ്രധാനിൽ നിന്ന് 403.85 കോടിയെടുക്കുന്നത്.

∙ അദാനി 26 ശതമാനം കൂടി വാങ്ങുമോ?

നിലവിലുള്ള 29.18% ഓഹരിക്കു പുറമേ മറ്റുള്ള ഓഹരിയുടമകളിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ഓഫർ വഴി 26% കൂടി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അദാനി. ഒരു ഓഹരിക്ക് 388 രൂപ വിലയുള്ള സമയത്ത് 294 രൂപയെന്ന കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഓഹരി വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 2ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഓഹരിമൂല്യം 519.8 രൂപയാണ്. അതായത് നിലവിലെ ഓഹരിവിലയുടെ പകുതി പോലുമില്ല ഓപ്പൺ ഓഫർ വില. ഈ വിലയിൽ നഷ്ടം സഹിച്ച് ഓഹരിയുടമകൾ അവരുടെ ഓഹരി അദാനിക്കു വിൽക്കുമെന്നു കരുതാനാവില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെന്തിനാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വില അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിശ്ചയിച്ചത്? വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം നിലവിൽ 26 ശതമാനം കൂടി ഓഹരി വാങ്ങാൻ അദാനിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നാണ്. പിന്നെന്തിനാണ് ഓപ്പൺ ഓഫർ? കാര്യമുണ്ട്, 25 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയാൽ ഓപ്പൺ ഓഫർ വയ്ക്കണമെന്നത് സെബിയുടെ ചട്ടമാണ്. ഈ ചട്ടം പാലിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഓപ്പൺ ഓഫർ. ഇതനുസരിച്ച് ഒരു ഓഹരിക്ക് വയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണ് 294 രൂപ. ചുരുക്കത്തിൽ 26 ശതമാനം ഓപ്പൺ വഴി അദാനി വാങ്ങിയേക്കില്ലെന്നു വ്യക്തം.

ഗൗതം അദാനി (Image- AFP).

ഓപ്പൺ ഓഫർ വില ഉയർത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. 294ന് പകരം 600 രൂപ ഒരു ഓഹരിക്ക് നിശ്ചയിച്ച് നോട്ടിസ് പുതുക്കിയാൽ കഥ മറ്റൊന്നാകും. നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ഓപ്പൺ ഓഫർ വാങ്ങൽ അദാനിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നു മാത്രം. പ്രമോട്ടർമാരായ രാധികയ്ക്കും പ്രണോയ്ക്കും കൂടി ഇനി 32.26 ശതമാനം ഓഹരിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഭാവിയിൽ ഇവർ അദാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓഹരി വാങ്ങുമെന്നും കരുതാൻ വയ്യ.തങ്ങളുടെ മേൽ നിലവിലുള്ള ആദായനികുതി വകുപ്പ്, സെബി എന്നിവയുടെ വിലക്കുകൾ മൂലം ഓഹരികൈമാറ്റം നടക്കില്ലെന്ന എൻഡിടിവി പ്രമോട്ടർമാരുടെ വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ എൽടിഎസ് ഫണ്ടും അദാനിയും

റീട്ടെയ്‍ൽ ഉടമകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഓഹരി വിൽക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഹരി വിറ്റേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. 9.75 ശതമാനമുള്ള എൽടിഎസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട്, 4.42 ശതമാനമുള്ള വികാസ ഇന്ത്യ ഇഐഎഫ് ഫണ്ട് എന്നിവ ഓഹരി വിറ്റാൽ അദാനിയുടെ വിഹിതം 43.35 ശതമാനമാകും. എൽടിഎസ് ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും അദാനി കമ്പനികളിലാണെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എൽടിഎസ് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ച 20,710.2 കോടി രൂപയിൽ 97.78 ശതമാനവും അദാനി കമ്പനികളിലാണ്. 29.18 ശതമാനം ഓഹരിയെടുത്താലും എൻഡിടിവിയെ പൂർണതോതിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് കഴിയില്ല. കമ്പനിയെ മൊത്തമായി ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ ഓഹരി 50 ശതമാനം കടക്കണം. നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ എഡിറ്റോറിയൽ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് തീരുമാനമെടുക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ബോർഡിൽ ചില സ്പെഷൽ റെസല്യൂഷനുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് തടയാം. ഒപ്പം ധനസമാഹരണം, ഡയറക്ടർമാരുടെ പുനർനിയമനം, നിക്ഷേപം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ അദാനിക്ക് ഇടപെടാനാവും.

