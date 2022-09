ബെംഗളൂരു∙ കനത്ത മഴയില്‍ വെള്ളക്കെട്ടായ ബെംഗൂരുവില്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരി ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി സിദ്ധപുരയില്‍ വെള്ളം നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റില്‍ തട്ടിയാണ് അഖിലയെന്ന യുവതിക്ക് ഷോക്കേറ്റത്. സ്വകാര്യ സ്‌കൂളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അഖില വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. രാത്രി ഒമ്പതരയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



സിദ്ധപുരയില്‍ റോഡില്‍ മുട്ടൊപ്പം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. സ്‌കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് അഖില വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു. വെള്ളത്തില്‍നിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അഖില തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റില്‍ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഷോക്കേറ്റ് തെറിച്ചു വീണ അഖിലയെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വൈറ്റ്ഫീല്‍ഡ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: 23-year-old Loses Life To Bengaluru Rains; Electrocuted To Death As Floods Wreak Havoc