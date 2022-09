പട്ന ∙ ബിഹാറിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തായ ശേഷം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നടത്തുന്ന ആദ്യ ബിഹാർ സന്ദർശനത്തിൽ ജെഡിയു – ആർജെഡി നേതാക്കൾക്ക് ആശങ്ക. മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള സീമാഞ്ചൽ മേഖലയിലാണ് അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശനമെന്നതാണ് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം. ഈ മാസം 23, 24 തീയതികളിൽ പുർണിയ, കിഷൻഗഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് അമിത് ഷായുടെ പര്യടനം. വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനിടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ അമിത് ഷാ പ്രചരണം നടത്തിയേക്കുമെന്ന ഉത്കണ്ഠ ജെഡിയു, ആർജെഡി നേതൃത്വങ്ങൾ പരസ്യമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അടുത്തിടെ പട്ന സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ആക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ടതു സംസ്ഥാനത്തു പ്രകമ്പനമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഈ സംഘടനകൾക്കെതിരെ എൻഐഎ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശനം.

ബിഹാറിലും രാജ്യമെമ്പാടും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനായി അമിത് ഷാ ശ്രമിച്ചേക്കുമെങ്കിലും ബിഹാർ ജനത ജാഗരൂകരാണെന്നു ജെഡിയു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ലലൻ സിങ് പ്രതികരിച്ചു. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാസഖ്യം ബിഹാറിലെ 40 സീറ്റും നേടും. ബിജെപിയുടെ 38% വോട്ടിനെതിരെ മഹാസഖ്യത്തിനു 62 % വോട്ടർമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. ബിജെപി വിരുദ്ധ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാനായാൽ ബിഹാറിൽ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ജനപിന്തുണ 75% വരെ ഉയരാമെന്നും ലലൻ സിങ് അവകാശപ്പെട്ടു.

അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ ബിഹാർ സർക്കാർ ജാഗ്രത പുലർത്തുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ആർജെഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ മഹാസഖ്യ സർക്കാർ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നു തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

