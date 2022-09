മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി; ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കീഴടങ്ങും

കോഴിക്കോട്∙ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ മർദിച്ച കേസിൽ നാലുപേരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.അരുൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഹർജിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി തള്ളിയത്. ഇവർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങും.

എട്ടുപേരെ പ്രതിചേർത്തിട്ടുള്ള കേസിൽ അരുൺ ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ തന്നെ പ്രതികൾ ഉള്ളതായി വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടും ഒളിവിലാണെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതോടെ പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പൊലീസ് ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായി.

ഓഗസ്റ്റ് 31നായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രധാന കവാടത്തിലെ മൂന്നു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ അരുണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പതിനാറംഗ സംഘം മർദിച്ചത്. മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടിനെ കാണാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് തുടക്കം. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും മർദനമേറ്റിരുന്നു.

English Summary: Court rejected anticipatory bail of DYFI leaders in Assault on security personel case