‘2025ഓടെ പേവിഷബാധ മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം’; വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ 2025ഓടെ പേവിഷബാധ മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നലെയാണ് പേവിഷബാധ സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്താൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ചെയർമാനായ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്. പഠനത്തിന് 9 ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി. കമ്മിറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപിക്കണം. സംസ്ഥാനത്ത് പേവിഷബാധയേറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്.

കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

∙ വാക്സിനും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും സ്വീകരിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ മരണം സംഭവിച്ചു.

∙ മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഇടപെടൽ സാധ്യമായിരുന്നു.

∙ വാക്സിൻ നൽകുന്നവരുടെ അറിവ്, മനോഭാവം, കഴിവ് എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നും നോക്കണം.

∙ നിലവിലെ വാക്സീൻ നയത്തിൽ പാളിച്ചകളുണ്ടോ, മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണോ

∙ വാക്സീൻ വഴി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആന്റിബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനശേഷി എങ്ങനെയെന്നു പരിശോധിക്കണം.

∙ പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആശുപത്രികളിൽ ഉണ്ടോ

∙ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ വരുത്തിയുണ്ടെങ്കില്‍ അവർ ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കണം.

∙ 2025ന് മുൻപ് കേരളത്തെ പേവിഷബാധമൂലമുള്ള മരണങ്ങളില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ

∙ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത മറ്റു കാര്യങ്ങൾ

English Summary: Govt. set up expert committee to study rabies death in Kerala