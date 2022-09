‘ഉറ്റവരെ കാക്കാം: പേവിഷത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത’; ക്യാംപെയിനുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് നായയുടെ കടിയേല്‍ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ‘ഉറ്റവരെ കാക്കാം: പേവിഷത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത’ എന്ന പേരില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ക്യാംപെയിൻ ആരംഭിക്കുന്നതായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. പേവിഷബാധയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളില്‍ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ആശങ്കയകറ്റുന്നതിനുമാണ് ക്യാംപെയിൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും ബോധവൽകരണം നടത്തും. എല്ലാവരും പേവിഷബാധയ്‌ക്കെതിരായ പ്രതിരോധം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍:

∙ മൃഗങ്ങള്‍ കടിച്ചാല്‍ എത്ര ചെറിയ മുറിവാണെങ്കിലും അവഗണിക്കരുത്.

∙ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും വാക്‌സിനേഷനും അതീവ പ്രധാന്യം.

∙ കടിയേറ്റ ഭാഗം എത്രയും വേഗം സോപ്പും വെള്ളവുമുപയോഗിച്ച് 15 മിനിറ്റോളം നന്നായി കഴുകുക.

·∙ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് വാക്‌സീനെടുക്കുക.

∙ മുറിവിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് ആന്റി റാബിസ് വാക്‌സീനും (ഐഡിആര്‍വി) ഇമ്യുണോഗ്ലോബുലിനുമാണ് എടുക്കുന്നത്.

∙ കൃത്യമായ ഇടവേളയില്‍ വാക്‌സീന്‍ എടുത്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

∙ കടിയേറ്റ ദിവസവും തുടര്‍ന്ന് 3, 7, 28 ദിവസങ്ങളിലും വാക്‌സീന്‍ എടുക്കണം.

∙· വാക്‌സീനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ഉടനെ ചികിത്സ തേടുക.

∙· വീടുകളില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന നായകള്‍ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തുക

∙· മത്സ്യം, മാംസം തുടങ്ങിയ ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ വലിച്ചെറിയരുത്.

∙· പേവിഷബാധയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധമാണ് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും വാക്‌സിനേഷനും. അതിനാല്‍ അവഗണിക്കരുത്.

English Summary: Health Department campaign against dog attack and Rabies