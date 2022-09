അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: 4 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; തെന്മല ഡാം രാവിലെ തുറക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു ശക്തമായ മഴ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നാലു ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അതിതീവ്ര മഴയുടെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. മറ്റ് 7 ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നാളെ എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളിയാർ ഡാമിന്റെ അഞ്ചു ഷട്ടറുകളും രാത്രി തുറന്നിരുന്നു. തെന്മല ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ രാവിലെ 11ന് തുറക്കും.

English Summary: Heavy rain in Kerala: Red alert in four districts