ന്യൂഡൽഹി∙ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സര്‍വകലാശാല മാറാൻ അനുമതി. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ (എന്‍എംസി) അനുമതി നൽകി. ഒരേ സര്‍വകലാശാലയില്‍ തന്നെ കോഴ്സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി.

കോഴ്‌സ്, പരിശീലനം, ഇന്റേൻഷിപ് എന്നിവ ഒരേ വിദേശ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നും പരിശീലനത്തിന്റെയോ ഇന്റേൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗവും മറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുമായിരുന്നു നേരത്തേ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അനുവാദം നൽകിയതായി എൻഎംസിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, യുക്രെയ്നിലെ സർവകലാശാലയാണ് ബിരുദം നൽകുന്നത്.

യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ സീറ്റ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷനും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ഇതുവരെ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. യുക്രെയ്നിലെ സർവകലാശാലകൾ തുറന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വിദ്യാർഥികൾ പോകുന്നില്ല. മിക്ക വിദ്യാർഥികളും ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: NMC Allows Ukraine-Returned Students to Move to Colleges Across Globe