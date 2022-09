ഭർതൃപിതാവിന്റെ മുഖത്തടിച്ച് വനിതാ എസ്ഐ, കേസ്; വൈറലായി വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖത്തടിച്ച വനിതാ പൊലീസ് ഓഫിസർക്കെതിരെ കേസ്. സ്വന്തം അമ്മയുടെയും മറ്റൊരു പൊലീസുകാരന്റെയും മുന്നിൽ വച്ചാണു പ്രായമായ ഭർതൃപിതാവിനെ ഡൽഹി ഡിഫൻസ് കോളനി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ ചഞ്ചൽ പലതവണ മർദിച്ചത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

ലക്ഷ്മി നഗറിലെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ വീണയുടെ (62) കൂടെയാണു വിജേന്ദർ ഗുപ്ത (66) താമസിക്കുന്നത്. മരുമകൾ ചഞ്ചൽ അടുത്തിടെയാണു ഡിഫൻസ് കോളനി സ്റ്റേഷനിൽ എസ്ഐ ആയി നിയമിതയായത്. വിജേന്ദറിന്റെ മകൻ അങ്കുർ ഗുപ്തയുമായി 2020ൽ ആയിരുന്നു വിവാഹം. നാലു മാസമായപ്പോൾ ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായെന്നും ചഞ്ചൽ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു പോയിരുന്നതായും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇക്കഴി‍ഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചഞ്ചൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്കു വരികയും വിജേന്ദറിനെ മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും എടുത്തില്ലെന്നാണു വിജേന്ദർ പറയുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചെന്നും ചഞ്ചലിനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ഡൽഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസുകാരന്റെ മുന്നിൽവച്ച് വിജേന്ദറിനോടും വീണയോടും ചഞ്ചൽ വഴക്കിടുകയും തുടർന്നു മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: Video: Delhi Cop Repeatedly Slaps Her Father-In-Law In Front Of Colleague