ശബരിമല ∙ അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ ഇനി ഓണസദ്യയുടെ നാളുകൾ. ഓണം പൂജയ്ക്കായി ഇന്നു വൈകിട്ട് 5ന് നട തുറക്കും. 10 വരെ പൂജകളുണ്ടാകും. വൈകിട്ട് നട തുറന്ന ശേഷം തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ കാർമികത്വത്തിൽ ഉത്രാട സദ്യയ്ക്കുള്ള പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞ് ഓണസദ്യയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങും. നാളെ മേൽശാന്തി എൻ.പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വക ഉത്രാട സദ്യ. 8ന് ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ വകയാണ് തിരുവോണ സദ്യ, 9ന് പൊലീസും, 10ന് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയും ഓണസദ്യ ഒരുക്കും.

ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും സദ്യ നൽകുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്. കനത്തമഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പമ്പയില്‍ സ്‌നാനം നിരോധിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ. ദിവ്യ എസ്.അയ്യര്‍ ഉത്തരവിട്ടു. പമ്പയില്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ സ്‌നാനം ചെയ്യുന്നത് തടയാനായി ബാരിക്കേഡുകള്‍ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും നദിയിലേക്ക് തീര്‍ഥാടകര്‍ ഇറങ്ങുന്നില്ലായെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Sabarimala Temple will open for Onam on Tuesday; Pamba Bath cancelled due to heavy rain