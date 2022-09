ന്യൂഡൽഹി∙ കന്യാകുമാരിയിലെ ഗാന്ധി മണ്ഡപത്തില്‍നിന്നും ആരംഭിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’ മൂന്നു ദിവസത്തെ പര്യടനത്തിനു ശേഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് രാവിലെ കേരള അതിര്‍ത്തിയിലെത്തും. ഈ യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഒരു ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറും രാഹുലിനെ പിന്തുടരും. രാത്രിയിൽ ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നർ ക്യാബിനിലാണ് രാഹുലിന്റെ ഉറക്കമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു.

രാവിലെ 7 മുതല്‍ 10 വരെയും തുടര്‍ന്ന് വൈകുന്നേരം നാലു മുതല്‍ രാത്രി ഏഴു വരെയുമായി ഓരോ ദിവസവും 25 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണ് പദയാത്ര വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പദയാത്രയുടെ ഐക്യ സന്ദേശം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വീടുകളിലെത്തിക്കാനാണു കോൺഗ്രസ് തയാറെടുക്കുന്നത്.

‘മൈൽ കദം, ജൂഡെ വതാൻ’ എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം എന്ന ആശയമാണ്. അഞ്ചു മാസം നീളുന്ന പദയാത്രയിൽ 3,500ലധികം കിലോമീറ്ററാണ് രാഹുൽ നടന്നു തീർക്കുക. അഞ്ചു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്ര 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെയുള്ള യാത്രയിൽ രാഹുലിനൊപ്പം മുഴുവൻ സമയവും 300 പേർ ഉണ്ടാകും.

