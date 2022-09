ബിജെപിയുടെ രഥയാത്ര അധികാരത്തിന്, ഭാരത് ജോഡോ സത്യത്തിന്: കനയ്യ കുമാർ

കന്യാകുമാരി∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ സത്യത്തിനുവേണ്ടിയാണെന്നു കനയ്യ കുമാർ. ബിജെപിയുടെ രഥയാത്ര അധികാരത്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ യാത്ര സത്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണം രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ലെന്നും ഈ രാജ്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണെന്നും കനയ്യ പറഞ്ഞു.

എൽ.കെ അഡ്വാനി നടത്തിയ യാത്രയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ രാജ്യം അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും കനയ്യ കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യാത്രയ്ക്കു സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ മൂന്ന് പ്രധാന വശങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായും വിഭജിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും നയങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ, സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്നും കനയ്യ കുമാർ പറഞ്ഞു.

