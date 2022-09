ഭക്ഷണത്തെച്ചൊല്ലി കലഹം; ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും വെട്ടിക്കൊന്ന് യുവാവ്

ഗുംല∙ ജാർഖണ്ഡിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും കോടാലികൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന് യുവാവ്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇവരുടെ മകളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. റിച്ചാർഡ്, മെലനി മിൻസ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണ സമയത്ത് സ്ഥലത്തു നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട ഇവരുടെ മകനാണ് അടുത്തുള്ളവരെ വിവരം അറിയിച്ചത്.

വീട്ടിൽ സഹായത്തിനെത്തിയിരുന്ന സത്യേന്ദ്രയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് മകൻ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് എത്തി സത്യേന്ദ്ര ലക്റയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുദിവസംമുമ്പ് സത്യേന്ദ്രയും റിച്ചാർഡും തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മദ്യലഹരിയിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Couple Axed To Death In Sleep By Domestic Help in Jharkhand