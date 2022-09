‘വെടിയേറ്റ ഉടൻ വള്ളത്തിൽ മറിഞ്ഞുവീണു’; ഉചിതമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കൊച്ചി ഡിസിപി

കൊച്ചി∙ വള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് വെടിയേറ്റതെന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ചെല്ലാനം അഴീക്കൽ സ്വദേശി സെബാസ്റ്റ്യൻ (72). വെടിയേറ്റ ഉടൻ വള്ളത്തിൽ മറിഞ്ഞുവീണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സെബാസ്റ്റ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യംകൊണ്ടാണെന്നു വള്ളത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ പ്രതികരിച്ചു.

ഫയറിങ് പരിശീലനം നടക്കുന്നതായി മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വെടിയുണ്ട നാവികസേനയുടേതല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും ഉചിതമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും കൊച്ചി ഡിസിപി അറിയിച്ചു.



മീൻപിടിത്തം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയാണ് സെബാസ്റ്റ്യനു വെടിയേറ്റത്. നാവികസേനയുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐഎൻഎസ് ദ്രോണാചാര്യയുടെ പരിസരത്തു ബോട്ട് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ബോട്ടിൽനിന്നു വെടിയുണ്ട കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടയുടെ അവശിഷ്ടമല്ല ലഭിച്ചതെന്നു പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായതായി ഡിഫൻസ് പിആർഒ അതുൽ പിള്ള അറിയിച്ചു. ഹണ്ടിങ്ങിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന തോക്കിന്റെതാണു വെടിയുണ്ടയുടെ അവശിഷ്ടമെന്നാണു സൂചന.

