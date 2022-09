പ്രളയത്തിന്റെ വക്കോളമെത്തിച്ച് മഴ; തീവ്രത കുറഞ്ഞ് വടക്കോട്ട് നീങ്ങും

പത്തനംതിട്ട ∙ പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്നു മുതൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യത. വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. മലയോരത്ത് തുലാവർഷ സമാനമായി ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള മഴ പെയ്യും.

∙ മുന്നിൽ ളാഹയും പീരുമേടും

മധ്യകേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വരെ ഏറ്റവുമധികം മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ശബരിമല റൂട്ടിലെ ളാഹ മഴമാപിനിയിലാണ്– 13 സെന്റിമീറ്റർ. പീരുമേട്ടിലും 13 സെന്റിമീറ്ററിലേറെ മഴ ലഭിച്ചു. മധ്യകേരളത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മഴ ഇങ്ങനെ: സീതത്തോട് (13 സെ.മീ), തൊടുപുഴ (11.8), കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (9.5), മാവേലിക്കര (9), കോഴ (8.6), മൂന്നാർ, വെൺകുറിഞ്ഞി (8), കൊച്ചി വിമാനത്താവളം (7.3), റാന്നി, കോന്നി (7), തിരുവല്ല (6.7), കുന്നന്താനം (5.3). പമ്പ ഡാം മേഖലയിൽ 8.7 സെ.മീ, കക്കിയിൽ 7.5 സെ.മീ വീതം മഴ ലഭിച്ചതായി ലോഡ് ഡെസ്പാച്ച് സെന്റർ അറിയിച്ചു.

കക്കി– ആനത്തോട് ഡാം ഏതാനും ആഴ്ചകളായി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. 34.75 ക്യുമെക്സ് ജലമാണ് പുറത്തേക്കു വിടുന്നത്. കനത്തമഴയും ഡാമിലെ ജലവും കൂടി എത്തുന്നതിനാൽ പമ്പാനദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. മണിമല, അച്ചൻകോവിൽ ആറുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നെങ്കിലും പ്രളയസമാന സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് കേന്ദ്രജല കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. പമ്പാനദിയിലെ മാലക്കര മാപിനിയിൽ ജലനിരപ്പ് 5 മീറ്ററിലെത്തി. ഏഴ് മീറ്ററാണ് അപകട നിരപ്പ്. അച്ചൻകോവിലാറ്റിലെ തുമ്പമൺ മാപിനിയിൽ മാത്രമാണ് ജലം അപകടനിരപ്പ് കടന്നത്. ഇവിടെ 10 മീറ്റാണ് ജലനിരപ്പ്.

മണിമലയാറ്റിലെ കല്ലൂപ്പാറ മാപിനിയിൽ ജലനിരപ്പ് 5.15 മീറ്ററായി ഉയർന്നു. 6 മീറ്ററാണ് അപകടനിരപ്പ്. പമ്പയിൽ ജലനിരപ്പ് കുറയുകയാണെങ്കിലും മറ്റു രണ്ടു നദികളിലും ജലനിരപ്പ് താഴാതെ നിൽക്കുന്നു. റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കേരള തീരത്തിനു പടിഞ്ഞാറ് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി മഴമേഘങ്ങൾ പെയ്തതിനാലാണ് പ്രളയസാഹചര്യം ഒഴിവായതെന്നു കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകനായ ഡോ. എം.ജി.മനോജ് പറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിലെ അഗത്തിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വരെ 18 സെ.മീ തീവ്രമഴ രേഖപ്പെടുത്തി. തീവ്രത കുറഞ്ഞ് മഴ വടക്കോട്ട് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യതയെന്നും ഡോ. മനോജ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Flood like situation in Kerala, Rain will be low in coming days