ബംഗാളിൽ ഓടുന്ന കാറിൽ വിദ്യാർഥികളെ കൊലപ്പെടുത്തി, മൃതദേഹം കനാലിൽ തള്ളി

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിൽ രണ്ടു സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ഓടുന്ന കാറിൽ വച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം മൃതദേഹം കനാലിൽ തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ, അന്വേഷണം സജീവമല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൊൽക്കത്ത പൊലീസിനു ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ ശാസന. കേസ് സംസ്ഥാന സിഐഡിയിലേക്ക് (ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്) മാറ്റി. പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു.



പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ അതനു ഡേ, അഭിഷേക് നസ്കർ എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ഓടുന്ന കാറിൽ വച്ച് ഇരുവരെയും കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം മൃതദേഹം കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപം ബസന്തി ഹൈവേയിലെ കനാലിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു. ബസിർഹട്ട് പൊലീസെത്തി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അജ്ഞാത മൃതദേഹങ്ങളായി കണ്ട് പൊലീസ് മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റിയ മൃതദേഹം, ഒരു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇയാൾ കൊലപാതകം സമ്മതിക്കുന്നതുവരെ കുട്ടികൾ മരിച്ചതാണെന്നു പൊലീസ് കരുതിയിരുന്നില്ല.

സംഭവത്തിൽ നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിജിത് ബോസ് (25), ഷമീം അലി (20), സാഹിൽ മൊല്ല (20), ദിബ്യേന്ദു ദാസ് (20) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മുഖ്യപ്രതി സത്യേന്ദ്ര ചൗധരി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പ്രതികളെ ഇനിയും പിടികൂടാനുണ്ട്. ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 50,000 രൂപയുടെ ഇടപാടാണു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നിലെന്നാണു വിവരമെങ്കിലും മറ്റു കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് മുൻപ് പ്രതികളും കുട്ടികളും ബൈക്ക് ഷോറൂം സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രതികൾ കാറിൽ കയർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസിന് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചവരും പ്രതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അഭിജിത് ബോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, ഓഗസ്റ്റ് 22ന് രാത്രി 8നും 10നും ഇടയില്‍ സത്യേന്ദ്രയും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് കാറിൽ വച്ച് കുട്ടികളെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നു സമ്മതിച്ചു. ശേഷം മൃതദേഹം ഹൈവേയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലെ കാലതാമസത്തെ കുടുംബങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പരാതി പൊലീസ് ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെന്നു കുടുംബങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, പരാതി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബാഗിഹാട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഓഫിസറെ നീക്കം ചെയ്തു. ബസിർഹട്ട്, ബാഗിഹാട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയാണ് കേസ് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു സൂചന.

English Summary: School Boys Killed In Moving Car, Bodies Dumped In Canal Near Kolkata