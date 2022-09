ഇടുക്കിയിൽ വിദ്യാർഥിയടക്കം 5 പേർക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു

തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ഉപ്പുതറയിൽ വിദ്യാർഥിയടക്കം 5 പേർക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു. ഉപ്പുതറയിൽ കണ്ണംപടി ആദിവാസി മേഖലയിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെയാണ് സംഭവം. പരുക്കേറ്റവരെ കട്ടപ്പന താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



English Summary: Five injured in stray dog attack at Idukki, Upputhara