അമിത് ഷായുടെ യാത്രയ്ക്കായി ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞു; വിവാദം - വിഡിയോ

മുംബൈ∙ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടത്തിവിടുന്നതിനായി ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞതി‍ൽ വിവാദം. എന്നാൽ, ആംബുലൻസിൽ ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നമുള്ള ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സാങ്കേതികത്തകരാർ മൂലമാണ് സൈറൺ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്നും വിശദീകരിച്ച് മുംബൈ ട്രാഫിക് പൊലീസ് രംഗത്തെത്തി.



തിങ്കളാഴ്ച അന്ധേരിയിൽ അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് കാത്തുകിടക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

