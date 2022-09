‘ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു; മാഡം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയെയോ ചേച്ചിയെയോ പോലെ തോന്നി’

കോവിഡ് ഏതാണ്ട് മാറിനിൽക്കുമ്പോൾ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ് മലയാളികൾ. നാടെങ്ങും ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളും മാത്രം. കേരളത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഈ തിരിച്ചുവരവിനു മലയാളികളൊന്നാകെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയാണ്. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് ടീച്ചറില്ലെങ്കിലും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അവർ തുറന്ന പാതകളും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിനു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. നിയമസഭയിൽ ജലീലിനെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ അടക്കം പറച്ചിൽ മുതൽ മഗ്സസെ പുരസ്കാരം വരെയുള്ള സമീപകാല വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിന്ന് കോവിഡ് കടന്നെത്തുന്ന ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ടീച്ചറും കുടുംബവും. ഇത്തവണ പൂരാടം നാൾ മുതൽ ടീച്ചർ മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിയിലെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഓണം ഓർമകളും കോവിഡ് സമയത്തെ അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം മലയാള മനോരമ പ്രീമിയത്തോടു പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ. പകർച്ചവ്യാധികൾ പൂർണമായി ഒഴിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കരുതൽ വേണമെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലും നൽകുന്നുണ്ട് മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി.



∙ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷമാണല്ലോ ഓണം, കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓണാഘോഷത്തിനു പോലും കർശന നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നു. ഓണത്തിനു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നു മലയാളികളോടു പറയാൻ വിഷമം തോന്നിയിരുന്നോ?

തീർച്ചയായും. വളരെ പ്രയാസത്തോടെ തന്നെയാണ് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നും ബന്ധുവീടുകളിൽ പോലും പോകരുതെന്നും പറഞ്ഞത്. ഓണം മുടക്കിയ മന്ത്രി എന്നതിനെക്കാൾ ജീവൻ രക്ഷിച്ച മന്ത്രി എന്നാണ് പിന്നീട് കേട്ടത്. ഓണത്തിനു മാത്രമല്ല, മറ്റ് ആഘോഷ അവസരങ്ങളിലും തടസ്സം പറയേണ്ടിവന്നു. സമൂഹ ഓണസദ്യകളോ ഓണക്കളികളോ പാടില്ലെന്നു നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഓണത്തിനു പൂക്കളുമായി എത്തുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന കച്ചവടക്കാരോട് കേരളത്തിലേക്കു വരരുതെന്നെല്ലാം കർശനമായി പറയേണ്ടി വന്നു. ഓണ സീസൺ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണിവർ. പക്ഷേ, വരരുതെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു.

പ്രയാസത്തോടെയാണെങ്കിലും അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ഓണക്കാലത്തും മറ്റും എടുക്കേണ്ടിവന്നു. ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതു ലക്ഷ്യം കാണുകയും ചെയ്തു. ഓണത്തിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ കേസുകൾ വലിയ തോതിൽ കൂടുമെന്നും ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ രണ്ടാം തരംഗമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രചവനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനായതിനാലും ജനങ്ങൾ പൂർണമായി സഹകരിച്ചതിനാലും രണ്ടാം തരംഗം ആ സമയത്തുണ്ടായില്ല. മുൻകരുതൽ തുണയായി. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വലിയ തോതിൽ കേസുകൾ ഉയരുന്നതും നാം കണ്ടു.

കെ.കെ. ശൈലജ

∙ കോവിഡ് കാലത്ത് ടീച്ചറുടെ ഓണം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

വീട്ടിൽത്തന്നെയായിരുന്നു ഓണത്തിന്. മുൻപ് മാഷിന്റെ (ഭർത്താവ് കെ. ഭാസ്കരൻ) സഹോദരങ്ങളും കുട്ടികളുമെല്ലാം ഓണത്തിനു വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, വീട്ടുകാ‍ർ മാത്രമുള്ള ഓണമായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത്. കുടുംബക്കാരുടെ ഒത്തുകൂടൽ വേണ്ടന്നുവച്ചു. വീട്ടിൽ അതിഥികൾ ഒരുപാടു പേർ വരുന്നത് മാഷിന് ഇഷ്ടമാണ്. മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ കൗൺസിലർമാരെയെല്ലാം ഓണത്തിനു ക്ഷണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകളെ. ഓണസദ്യയിൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരം. ഇവിടത്തെ സ്പെഷൽ സാമ്പാറിന് രുചി കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ, കോവിഡ് കാലത്ത് വീട്ടിൽ സദ്യയുണ്ടാക്കി എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു ഓണാഘോഷം.

∙ ടീച്ചറുടെ നല്ല ഓണം ഓർമകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

മുത്തമ്മയുണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഓലപ്പൂക്കൂടയുമായി കൊങ്ങിണിപ്പൂ പറിക്കാൻ വീടിനു പിന്നിലുള്ള കാട്ടിലേക്കും കാക്കപ്പൂ പറിക്കാൻ അടുത്തുള്ള പാടത്തേക്കും ആവേശത്തോടെ ഓടുന്ന ഒരു പാവാടക്കാരിയുടെ ഓർമയാണ് എന്റെ ഓണനാളുകൾക്ക്. കൂട്ടുകാർ ചേർന്നൊരുക്കുന്ന സ്കൂൾ കാലത്തെ പൂക്കളം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായിരുന്നു പൂക്കൾ പറിക്കാനായുള്ള യാത്രകൾ. മഞ്ഞുവീണുകിടക്കുന്ന പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചാൽ ഇവ അധികം നേരം വാടാതിരിക്കും. അരിപ്പൂവെന്നു കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന കൊങ്ങിണിപ്പൂ കളത്തിലിട്ടാൽ ഭംഗി കൂടും. നീലനിറത്തിലുള്ള കാക്കപ്പൂവിനും അഴകേറെ. ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരുമൊക്കെ ചേർന്ന് അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ പൂക്കളമൊരുക്കും. അമ്മയുടെ അനുജത്തിയെയാണ് ഞാൻ മുത്തമ്മയെന്നു വിളിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഓണത്തിനു പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള തെങ്ങോലക്കൊട്ട കെട്ടുന്നത് മുത്തമ്മയാണ്. അത്തത്തിനു മുൻപേ തന്നെ മുത്തമ്മ കുട്ടികൾക്കെല്ലാമുള്ള പൂക്കൂട ഒരുക്കിവയ്ക്കും. കാശിത്തുമ്പയും കണ്ണിപ്പൂവും ഓണപ്പൂവുമെല്ലാം കാട്ടിൽ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പൂക്കൾ കുറഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ അരിപ്പൊടി പോലുള്ള കൃത്രിമങ്ങൾ പൂക്കളത്തിൽ വരുത്തി. ഇപ്പോൾ പൂക്കൾ തീരെ ഇല്ലാതായപ്പോൾ എല്ലാവരും പൂക്കൾ വാങ്ങിയാണല്ലോ കളമൊരുക്കുന്നത്. പഴയ ഓണത്തിന്റെ കൗതുകം ഇപ്പോഴില്ലെന്നതു യാഥാർഥ്യമാണ്.

കുഞ്ഞുന്നാളുമുതലുള്ള ഓണാഘോഷം മതനിരപേക്ഷതയുടെ വലിയ അടയാളമായിരുന്നു. വീടിനു സമീപത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളും മുസ്‌ലിം കുടുംബങ്ങളുമെല്ലാം ഓണത്തിന് അമ്മമ്മയുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും. അയൽവക്കത്തെ മറിയുമ്മയും വർക്കിച്ചേട്ടനും അന്നമ്മച്ചേടത്തിയും നസീറും സുഹ്‌റയുമെല്ലാമുള്ള ഓണം. പൂക്കളമൊരുക്കാനും സദ്യവട്ടമൊരുക്കാനുമെല്ലാം എല്ലാവരും കൂടും. പെരുന്നാളിനും ക്രിസ്മസിനുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിലേക്കും പോകും. ബിരിയാണിയും കുരിശപ്പവും ഇവർ വീട്ടിലേക്കു തന്നയയ്ക്കും.

കെ.കെ. ശൈലജ ഭർത്താവ് ഭാസ്കരനൊപ്പം.

കല്യാണം കഴിഞ്ഞ്, അധ്യാപനത്തിലേക്കു കടന്നപ്പോഴും പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷവും ഓണക്കാലം തിരക്കിന്റേതായി. എംഎൽഎ ആയതിനു ശേഷം പരിപാടികളുടെ തിരക്കായിരുന്നു. മന്ത്രിയായപ്പോൾ വലിയ തിരക്കായി. അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ വീട്ടിൽ എന്ന സങ്കൽപമൊക്കെ മാറി. എങ്കിലും തിരുവോണ നാളിലെ ഊണ് വീട്ടിൽ നിന്നാക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഉത്രാടത്തിനും തിരുവോണത്തിനും വീട്ടിൽ പൂക്കളമൊരുക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരിക്കേ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഓണത്തിന് വീട്ടിലെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത്. അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഓണം.

∙ മന്ത്രിയായിരുന്നതിനെക്കാൾ തിരക്കുകളിൽ കുറവുണ്ടോ ഇപ്പോൾ?

തിരക്കിലൊട്ടും കുറവില്ല. പക്ഷേ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ രീതി മാറി. ഓരോ നിമിഷവും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. എങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നാലഞ്ചു വർഷമായി തുടർന്നുപോകുന്ന ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാകാം. സ്വാഭാവികമായി ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും. കോവിഡ് കേസുകളൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കാറുണ്ട്. ചെറിയവർഷക്കാലമായിരുന്നെങ്കിലും അതിലേക്കു പൂർണമായി ലയിച്ചിരുന്നു.

കെ.കെ. ശൈലജ

∙ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു ടീച്ചർ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 5 വർഷം. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമൊന്നുമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിൽ ടീച്ചർക്കു വലിയ സ്ഥാനം ലഭിച്ച 5 വർഷങ്ങൾ. തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ പൂർണ സംതൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ടോ?

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. എങ്കിലും തുടങ്ങിവച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതു കാണുമ്പോഴേ പൂർണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളു. വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടേതായിരുന്നു 5 വർഷവും. പ്രളയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, തുടർന്നു വന്ന നിപ്പ, കോവിഡ് മഹാമാരി– സംഭവബഹുലം എന്ന വിശേഷണം പോലും മതിയാകില്ല. വലിയ പഠനം നടത്തിയ 5 വർഷങ്ങൾ എന്നു കൂടി പറയണം. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണിലുമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ചെറിയ ചലനങ്ങളും രാത്രിയും പകലുമെന്നില്ലാതെ പഠിച്ചു. ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ പോലും വലിയ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കി. കേസുകൾ വലിയ തോതിൽ ഉയരാതെ പിടിച്ചു നിർത്താനായതിൽ ഈ സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിനു പങ്കുണ്ട്.

∙ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും പൊതുജനാരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായി. കോവിഡ് പ്രതിരോധവും ആരോഗ്യമേഖലയുടെ സമഗ്രപുരോഗതിയും സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിൽ സർക്കാർ സ്വപ്നതുല്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വർഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. ഏറ്റവും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കാനായതും ശാസ്ത്രീയമായ പ്രതിരോധവും എല്ലാം സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്. പിഎച്ച്സികളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന നടപടി തുടങ്ങി. ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്കും മാനസിക രോഗത്തിനുമുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കി. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 846 ൽ 400 പിഎച്ച്സികളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി. കാൻസർ രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പരിശോധനകളും ദന്തരോഗ ചികിത്സകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കി. ഓരോ പൗരന്റെയും ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായി ഡിജിറ്റലായി ശേഖരിക്കുകയും അതുവഴി രോഗസാധ്യതകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒപിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരെ കോവിഡ് വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറ്റേണ്ടതായി വന്നെങ്കിലും പനി ക്ലിനിക്കുകൾ ആളുകൾക്കു വലിയ ആശ്വാസമായി. ഇതു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും വളരെയധികം സഹായിച്ചു. ലോക്‌ഡൗൺ മൂലം ആശുപത്രികളുടെ നിർമാണ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. ഇവ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. 3200 കോടി രൂപ ആശുപത്രികളുടെ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അനുവദിപ്പിച്ചു. നിപ്പയും, പ്രളയവും മഹാമാരിയുമെല്ലാം കൂടി വന്നതിനാൽ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കും മാറ്റത്തിനുമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതു രണ്ടു വർഷം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ, കുറേക്കാര്യങ്ങൾ സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോകാനായി. സമ്പൂർണ ട്രോമാ കെയർ, ഇ–ഹെൽത്ത്, മന്ത്, ക്ഷയ നിർമാർജനം, കാൻസർ ഏർലി ഡിറ്റൻഷൻ തുടങ്ങി 22 പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് 22 പ്രത്യേക ടീമുകളെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചു. വകുപ്പിലെ ടീം അംഗങ്ങളെല്ലാം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രങ്ങൾ പോലെ ജോലി ചെയ്തു. ഈ അഞ്ചു വർഷങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയല്ല, സർക്കാരിന്റെ നേട്ടമാണ്.

കെ.കെ. ശൈലജ

∙ പാർട്ടിയാണ് എല്ലാം എന്നു പറയുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ പലരും സങ്കടം പങ്കുവച്ചിരുന്നോ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറിയപ്പോൾ?

ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ എംഎൽഎമാരെയും വിളിക്കുന്നതു പോലെയാവാം ഇതും. ഐസിയു കിട്ടാനും മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും മറ്റും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുമൊക്കെ വിളിക്കും. എന്റെ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോഴും ഗൃഹാതുരത്വം പറഞ്ഞു വിളിക്കാറുണ്ട്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഒരു ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞത്, മാഡം കയറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയോ ചേച്ചിയോ വരുന്നതുപോലെയായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നാണ്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും വഴക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അവർ എല്ലാം ചെയ്യും. ആ കാലഘട്ടം മറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒട്ടേറെപ്പേർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീറ്റിങ്ങിലോ മറ്റോ എന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറുമ്പോൾ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അതു മനസ്സിലായിരുന്നു.

വിഷമിക്കേണ്ട, ടെൻഷൻ ആവണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു നേരിടാമെന്ന ധൈര്യം അവർ തരുമായിരുന്നു. രാജീവ് സദാനന്ദനെയും രാജൻ ഖോബ്രഗഡെയെയും പോലുള്ള മികച്ച സെക്രട്ടറിമാർ, ഡിഎച്ച്എസ് ഡോ. സരിത അനൂപ്, എൻഎച്ച്എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർമാർ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും വലിയ പിന്തുണ നൽകി. ടീച്ചറിന്റെ സേന എന്നുതന്നെ പറയുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചത്. ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും. അവരെല്ലാം എനിക്കു ശരിക്കും മക്കളെപ്പോലെയായിരുന്നു. അത്രയേറെ അടുപ്പവും ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാത്ത നാളുകളായിരുന്നു അത്.

ഡിഎംഒമാരിൽ പകുതിയിലേറെ സ്ത്രീകളായിരുന്നു. വലിയ ടീം വർക്കായിരുന്നു. വെന്റിലേറ്ററും ബെഡുകളുമടക്കം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഞാൻ നേരിട്ടു പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. കോവി‍ഡ് കേസുകൾ അന്ന് കുറവായതിനാൽ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിഗത കേസുകളിലും ഇടപെടാനായി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിയതോ മാറ്റിയതോ അല്ല, മുൻഗാമികൾ പകർന്നു തന്ന കൃത്യമായ മാർഗരേഖ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. തള്ളേണ്ടവ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിലും നിപ്പയുടെ കാലത്തുമെല്ലാം ടീച്ചറുടെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾക്കായി കേരളം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു...

ഞാൻ ശാസ്ത്രമാണ് പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും. ശാസ്ത്രത്തിൽ എനിക്കു നല്ല വിശ്വാസവുമുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നും അതിജീവിക്കാനാകുമെന്നും ഉറപ്പു നൽകിയത്. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോടു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾക്കായി ദിവസവും വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ജനങ്ങൾ കാതോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആളുകൾക്കു വലിയ ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നൽകി. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ആരും തനിച്ചല്ലെന്നും സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവവേദ്യമായി. ഒരു വലിയ സാമൂഹികവിഷയമെന്ന നിലയിലാണ് സർക്കാർ മഹാമാരിയെ സമീപിച്ചതും അതിജീവിച്ച് തോൽപിച്ചതും. കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ, അതിജീവന കിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കു വലിയ ആശ്വാസം നൽകി.

∙ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?

കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വീണാ ജോർജ്. നല്ല ചുറുചുറുക്കും ഊർജസ്വലതയുമവർക്കുണ്ട്. എന്നെക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ്. മാധ്യമരംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ അവർക്കു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അവർ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. നേരത്തെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ തുടരുകയും വേണം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും വേണം.

English Summary: K.K. Shailaja Speaks about Onam and tenure as Health Minister