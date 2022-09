‘പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ മുകളില്‍ പോയി പറയൂ’; ബില്ലടച്ചിട്ടും ഫ്യൂസ് ഊരി കെഎസ്ഇബി

കോഴിക്കോട്∙ ഓണത്തിനു പ്രവാസിയുടെ കുടുംബത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കി കെഎസ്ഇബി. യഥാസമയം ബിൽ അടച്ചിട്ടും കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ മുകളില്‍ പോയി പറയാനായിരുന്നു ജീവനക്കാരന്‍റെ മറുപടി. ഓമശ്ശേരി അമ്പലക്കണ്ടി സ്വദേശി ഷിഹാബുദീനാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്.

ഷിഹാബുദീന്‍ കറന്‍റ് ബില്ല് അടച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു കെഎസ്ഇബിയുടെ വാദം. എന്നാല്‍ പേടിഎം വഴി ബില്ലടച്ചതിന്‍റെ രസീതടക്കം ഷിഹാബുദീന്‍ തെളിവായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. സാങ്കേതിക തകരാറാകാം പ്രശ്‌നത്തിനു കാരണമെന്നു വിശദീകരിച്ചിട്ടും രക്ഷയില്ല. വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച് കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാര്‍ സ്ഥലംവിട്ടു. നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിക്ക് ഷിഹാബുദീന്‍ പരാതി നല്‍കി. കെഎസ്ഇബിയുടെ ഓമശ്ശേരി സെക്ഷന്‍ ഓഫിസില്‍ പരാതി നല്‍കിയപ്പോഴും മോശം പെരുമാറ്റമായിരുന്നുവെന്ന് ഷിഹാബുദീന്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Kerala State Electricity Board cuts power supply to expat house with no reason