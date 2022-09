വിഡിയോ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്ത് വെടിവയ്പ്; യുഎസിൽ 19 വയസ്സുകാരൻ പിടിയിൽ

ടെന്നസി ∙ യുഎസിലെ മെംഫിസിൽ വെടിവയ്പ് നടത്തിയ യുവാവ് പിടിയിൽ. നഗരത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ എസെകിയേൽ ഡി.കെല്ലി എന്ന 19 വയസ്സുകാരനാണ് പിടിയിലായതെന്നു മെംഫിസ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഏഴു പേർക്കു പരുക്കേറ്റതായും വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.

തോക്ക് ചൂണ്ടുന്നതിന്റെയും വെടിവയ്ക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ എസെകിയേൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തിരുന്നു. പലയിടങ്ങളിലായാണ് ഇയാൾ വെടിവയ്പ് നടത്തിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് മെംഫിസ് പൊലീസ് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നിൽകി. പിന്നീട് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.



English Summary: Multiple shootings in US, Teen gunman goes Live on Facebook