ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആ സന്ദേശമെത്തി; ‘ലണ്ടൻ ബ്രിജ് ഈസ് ഡൗൺ’; നടപടികൾ ഇങ്ങനെ

ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടിഷ് രാജ്ഞി അന്തരിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 1960ൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗരേഖ തയാറാക്കിയിരുന്നതായാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തായത്.

മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്ഞിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് ‘ലണ്ടൻ ബ്രിജ് ഇസ് ഡൗൺ’ എന്ന് ആണ് പറയേണ്ടത്. യുകെയിൽ എല്ലായിടത്തും പതാക താഴ്ത്തിക്കെട്ടണം. ബക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകും. യുകെയുടെ ദേശീയ മാധ്യമമായ ബിബിസി (ബ്രിട്ടിഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കോർപറേഷൻ) വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണം. ബക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരത്തിനു പുറത്തും മരണവിവരം പ്രദർശിപ്പിക്കണം.



വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ ഹാളിലായിരിക്കും സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. മരണശേഷം നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ബക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരത്തിൽ‌നിന്നു ഭൗതിക ശരീരം വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഹാളിലെത്തിക്കുന്നത്. ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി നാലു ദിവസം ഇവിടെ ഭൗതിക ശരീരം സൂക്ഷിക്കും. വിൻഡ്സർ കോട്ടയിൽ ഭർത്താവ് ഫിലിപ് രാജകുമാരനെയും പിതാവ് ജോർജ് ആറാമനെയും അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനു സമീപത്തായിരിക്കും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെയും അടക്കം ചെയ്യുക. ബക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരത്തിനു പുറത്തെവിടെയെങ്കിലുമാണു മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാൽമോറലിലെ വസതിയിലാണ് നിലവിൽ രാജ്ഞിയുള്ളത്.

രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തിനുശേഷം മകൻ ചാൾസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത രാജാവായി അധികാരമേൽക്കുക. ചാൾസ് രാജകുമാരന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ നടപടികളുടെ വിവരവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരണം സംഭവിച്ചു പിറ്റേദിവസം സെന്റ് ജെയിംസ് കൊട്ടാരത്തിൽ വച്ചായിരിക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത്.

English Summary: Operation London Bridge: Here’s what happens after Queen Elizabeth’s death