തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് പദ്ധതിയുമായി ബിജെപി; മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ചുമതല

ന്യൂഡൽഹി∙ 2024ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പും വരുന്ന സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുമായി പാർട്ടിയെ ഒരുക്കാൻ ബിജെപി. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട ബിജെപി നേതാക്കള്‍ക്ക് പുതിയ റോൾ കൂടിയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ പാർട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഗുജറാത്ത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി, ത്രിപുര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേബ്, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ, മഹേഷ് ശർമ തുടങ്ങിയവർക്കും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല ലഭിച്ചു. പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതലയാണ് വിജയ് രൂപാണിക്ക്, ബിപ്ലബിന് ഹരിയാനയുടെ ചുമതലയും. പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർക്ക് കേരളത്തിന്റെ ചുമലയും ലഭിച്ചു.

പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്‌ഡെയ്ക്ക് ബിഹാറിന്റെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ ഹരിയാനയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു താവ്‌ഡെയ്ക്ക്. പാർട്ടിയുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഓം മാഥൂറിനെ അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ചത്തിസ്ഗഢിന്റെ ചുമതലയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

ബിഹാർ മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന മംഗൾ പാണ്ഡെയ്ക്ക് ബംഗാളിന്റെ ചുമതലയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഒഡീഷയ്ക്കും തെലങ്കാനയ്ക്കുമൊപ്പം ബിഹാറിന്റെ ചുമതലയുള്ള സുനിൽ ബൻസാലിനൊപ്പമായിരിക്കും പാണ്ഡയും പ്രവർത്തിക്കുക. രാജസ്ഥാനിൽ അരുൺ സിങ് തന്നെ തുടരും. മധ്യപ്രദേശിൽ മുരളീധർ റാവുവും തുടരും.

ജാർഖണ്ഡിന്റെ ചുമതല ലക്ഷ്മികാന്ത് വാജ്‌പേയിക്കാണ്. ത്രിപുരയുടെ ചുമതലയാണ് മഹേഷ് ശർമയ്ക്ക്. ബിജെപിയുടെ ടിവി മുഖമായ സംബിത് പത്രയാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. പാർട്ടി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഋതുരാജ് സിൻഹ ജോയിന്റെ കോഓർഡിനേറ്ററായും പ്രവർത്തിക്കും.

