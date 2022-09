ഭദര്‍വ∙ കോണ്‍ഗ്രസുമായി അമ്പതു വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത്. കോണ്‍ഗ്രസ് തനിക്കെതിരെ മിസൈലുകള്‍ തൊടുത്തപ്പോള്‍ റൈഫിള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് താന്‍ അവരെ തകര്‍ത്തതെന്ന് ആസാദ് പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പൊതുറാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



'കോണ്‍ഗ്രസ് എനിക്കെതിരെ മിസൈലുകളാണ് തൊടുത്തത്. ഞാന്‍ വെറുമൊരു 303 റൈഫിള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണു തിരിച്ചടിച്ചത്. അവര്‍ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കില്‍ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി. അവര്‍ അപ്രത്യക്ഷമായി പോയേനെ.' - ആസാദ് പരിഹസിച്ചു.

പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചോ രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു പരാമര്‍ശവും ആസാദ് നടത്തിയില്ല. '52 വര്‍ഷമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗമാണ് ഞാന്‍. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെ മാതാവായും രാജീവിനെ സഹോദരനായുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവര്‍ക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം പറയാന്‍ പോലും ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.' - ആസാദ് പറഞ്ഞു.

പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിക്കു പേര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആസാദ് പറഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പേരും പതാകയും തീരുമാനിക്കും. എല്ലാവര്‍ക്കും മനസിലാകുന്ന ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി പേരാവും പാര്‍ട്ടിക്കെന്നും ആസാദ് പറഞ്ഞു. 2005 മുതല്‍ 2008 വരെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആസാദ് ഓഗസ്റ്റ് 26-നാണ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്നു രാജിവച്ചത്. സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ച രാജിക്കത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ആസാദ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.

