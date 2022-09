ആശുപത്രിയിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് ഗുണ്ടകളുടെ ആക്രമണം; അന്വേഷണം

കായംകുളം∙ താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം. ആശുപത്രിയിലെ ഉപകരണങ്ങള്‍ തല്ലിത്തകര്‍ത്ത സംഘം, ഏറെ നേരം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. നഗരത്തില്‍ യുവാക്കളുടെ രണ്ടു സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ഇതില്‍ പരുക്കേറ്റയാളെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ എതിർ സംഘമാണ് ഒപി ബ്ലോക്കിലുള്‍പ്പെടെ അതിക്രമം കാട്ടിയത്.

രോഗികളും പ്രായാധിക്യമുള്ളവരും കൂട്ടിരിപ്പുകാരുമൊക്കെ ധാരാളമായുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ആക്രമണം. അതേസമയം, കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ചു സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികൾ ഉടന്‍ പിടിയിലാകുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Goonda Attack In The Taluk Hospital At Kayamkulam