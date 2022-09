ലണ്ടൻ∙ ബ്രിട്ടനിൽ ചാള്‍സ് മൂന്നാമൻ രാജാവിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ശനിയാഴ്ച. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 10ന് സെന്റ് ജെയിംസ് കൊട്ടാരത്തിലാണു ചടങ്ങുകള്‍. ചാള്‍സും ഭാര്യ കാമിലയും ബാല്‍മോറല്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍നിന്നു ലണ്ടനിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30ന് ചാൾസ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. അതേസമയം, എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങ് 19ന് നടക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസുമായി ചാൾസ് രാജാവ് അൽപസമയത്തിനകം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തോടെ ചാള്‍സ്, ബ്രിട്ടന്റെ രാജാവായെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാരോഹണം ശനിയാഴ്ചയാണ്. പ്രിവി കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങളും പുരോഹിതരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു പാര്‍ലമെന്റ് ചേര്‍ന്ന് എംപിമാര്‍ രാജാവിനു പിന്തുണയറിയിക്കും.

രാജ്ഞിയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ സമയക്രമം അതിനുശേഷമാവും പ്രഖ്യാപിക്കുക. രാജ്യത്തെ പ്രധാന പള്ളികളിലെല്ലാം രാജ്ഞിക്ക് ആദരമര്‍പ്പിച്ചു കൂട്ടമണി മുഴക്കി. രാജ്ഞിക്ക് അനുശോചനമറിയിക്കാന്‍ ബ്രിട്ടിഷ് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണും അടക്കമുള്ളവര്‍ രാജ്ഞിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനുസ്മരിച്ചു.

ബക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരത്തിനും പുറത്ത് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങള്‍ തടിച്ചുകൂടി നില്‍ക്കുകയാണ്. രാജകുടുംബത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലെല്ലാം ജനങ്ങള്‍ പൂക്കള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് ആദരമര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

