വനമേഖലകളിൽ ഇക്കുറി വ്യാപക ഉരുൾപൊട്ടൽ; നദികളിൽ പെട്ടെന്നു ജലനിരപ്പുയരും, ദുരിതം

സീതത്തോട്∙ തോരാത്ത മഴയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. മുൻപൊന്നും കാണാത്ത വിധം വനമേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി ഉരുൾ പൊട്ടുന്നതായി സൂചന. അപ്രതീക്ഷിതമായി കക്കാട്ടാറ്, പമ്പ നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് ആശങ്കയ്ക്കു ഇടയാക്കുന്നു. നാട്ടിൽ മഴ കുറവാണെങ്കിലും കാട്ടിൽ തോരാത്ത മഴയാണ്. മിക്കപ്പോഴും ആറുകൾ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകി എത്തുമ്പോഴാണ് കാട്ടിൽ പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയെപ്പറ്റി പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കക്കാട്ടാറ്, പമ്പ നദികളിൽ ഇരുകര മുട്ടി വെള്ളം ഒഴുകിയത് നിരവധി തവണയാണ്.

ശബരിഗിരി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ വൈദ്യുതോൽപാദനത്തിനുശേഷം പുറന്തള്ളുന്ന വെള്ളവും മൂഴിയാർ സായിപ്പിൻകുഴി തോട്, വേലുത്തോട് പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വെള്ളവുമാണു കക്കാട്ടാറിന്റെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ്. കക്കാട്ടാറ് ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ പ്രധാനമായും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആങ്ങമൂഴി കിളിയെറിഞ്ഞാൻകല്ല് മുതലാണ്. കിളിയെറിഞ്ഞാൻകല്ല് മുതൽ ആങ്ങമൂഴി കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം വരെയും കക്കാട്ടാറ്റിൽ വീതി നന്നേ കുറവാണ്. ആറിന്റെ തീരത്തു ചേർന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ താമസമുണ്ട്. ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി എത്തുന്ന വെള്ളം വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ആങ്ങമൂഴി നിവാസികൾ ആറ്റിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന കാര്യം അറിയുന്നത്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ആങ്ങമൂഴി പാലത്തിന്റെ തൂണുകളെല്ലാം മുങ്ങും വിധം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു.

ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്തു താമസിക്കുന്ന അട്ടത്തോട്, കിസുമം, എയ്ഞ്ചൽവാലി നിവാസികളും നേരിടുന്നത്. ശബരിഗിരി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജല സംഭരണികളായ ആനത്തോട്, പമ്പ അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നു വിടുമ്പോഴുള്ള നീരൊഴുക്കും വനമേഖലയിൽനിന്നുള്ള മറ്റു ചെറുതും വലുതുമായ നീർച്ചാലുകളിൽനിന്നുള്ള വെള്ളവുമാണ് പമ്പാ നദിയിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സ്. എന്നാൽ, ഈ സീസണിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പാണു പലപ്പോഴും പമ്പയിൽ ഉണ്ടായതെന്നു തീരദേശവാസികൾ പറയുന്നു. ഇരുകര മുട്ടി കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് എത്തുന്ന വെള്ളത്തിനൊപ്പം വൻ മരങ്ങളും തടികളും ഒഴുകിയെത്തുമ്പോഴാണു വനത്തിനുള്ളിൽ പെയ്ത മഴയുടെ തീവ്രത പുറംലോകം അറിയുന്നത്.

വനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലിനെക്കുറിച്ചു നിലവിൽ ഒരു പഠനവും നടക്കുന്നില്ല. യാത്രാമധ്യേ കാണുന്ന ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ മാത്രമാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കാലവർഷ സീസണിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ സംഭവിച്ചതായാണു നിഗമനമെന്നു വനപാലകർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഒന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല.

