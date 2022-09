മുതലപ്പൊഴി ബോട്ടപകടത്തിൽ വർക്കല സ്വദേശി ഉസ്മാനും മരിച്ചു; ആകെ മരണം നാലായി

ചിറയിൻകീഴ്∙ അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതലപ്പൊഴി തുറമുഖ കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം പെരുമാതുറയില്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കാണാതായവരിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിന്റെ ഉടമ വർക്കല ചിലക്കൂർ സ്വദേശി കഹാറിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്റെ (19) മൃതദേഹമാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് കടലിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കടലിൽ കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാത മൃതദേഹം മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്റേതാണെന്നു ബന്ധുക്കൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാകും മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകുക. ഇതോടെ പെരുമാതുറയിലെ ബോട്ട് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി.

വർക്കല സ്വദേശി ഷാനവാസ്, നിസാം, രാമന്തളി സ്വദേശി അബ്ദുൽ സമദ് എന്നിവർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഉസ്മാന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയെയും (16) അപകടത്തിൽ കാണാതായിരുന്നു.

മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ വള്ളം പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും തകർന്നു മുങ്ങുകയായിരുന്നു. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യങ്ങളുമായി ചെറുബോട്ടുകൾ മടങ്ങിയ ഉടനെയാണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്.

