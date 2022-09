ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യകാലത്തിന്റെ അടയാളവും പ്രതീകവും ആയാണു യുകെയിൽ ഭരണഘടനാപരമായ രാജവാഴ്ച തുടരുന്നത്. രാജാവിനോ രാജ്ഞിക്കോ രാജകുടുംബത്തിനോ രാഷ്ട്രീയാധികാരമില്ലെങ്കിലും ജനാധിപത്യ വാഴ്ചയുടെ കാവലായി രാജകുടുംബം തുടരണമെന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷുകാർ താൽപര്യപ്പെടുന്നത്‌. സാമ്രാജ്യവും കോളനിവാഴ്ചയും അഭിമാനകരമായ പാരമ്പര്യമായി ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നതിനാല്‍, സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡിലെ ബാല്‍മോറല്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ 96-ാം വയസ്സില്‍ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അന്തരിക്കുമ്പോള്‍ ബ്രിട്ടന്റെ മൊണാര്‍ക്കി പുതിയ യുഗത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയാണെന്നു പറയാം. രാജ്ഞിയുടെ മൂത്ത മകനായ ചാള്‍സ് രാജകുമാരന്‍, ചാള്‍സ്‌ രാജാവ് മൂന്നാമന്‍ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരോടെ പുതിയ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏഴു ദശകത്തോളം നീണ്ട രാജ്ഞി വാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ്‌ യുകെക്ക് ഒരു രാജാവുണ്ടാകുന്നത്. ഇത്രയും ദീര്‍ഘമായ കാലയളവ് രാജാധികാരത്തില്‍ തുടര്‍ന്ന മറ്റൊരാളും ബ്രിട്ടിഷ് രാജവാഴ്ചയുടെ ചരിത്രത്തിലിലില്ല. വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ റെക്കോര്‍ഡാണു എലിസബത്ത് തകര്‍ത്തത്. എന്നാല്‍ ഈ നീണ്ട വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ബ്രിട്ടനും ലോകവും മാറിമറിഞ്ഞു. രാജവാഴ്ച എന്നതു പ്രതീകാത്മകത മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. വന്‍ശക്തികളിലൊന്നായി തുടരുമ്പോഴും ബ്രിട്ടന്റെ മേധാവിത്തം നഷ്ടമായി. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണു ബ്രിട്ടൻ കടന്നുപോകുന്നത്‌. വിലക്കയറ്റവും നാണ്യപ്പെരുപ്പവും പൊറുതിമുട്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തില്‍, മാസങ്ങള്‍ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവില്‍ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ലിസ് ട്രസ് നിയമിതയായി മൂന്നു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണു രാജ്ഞിയുടെ നിര്യാണം.

ബ്രിട്ടനിലും ലോകത്തും കലുഷിതമായ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഏഴു ദശകത്തില്‍ രാജവാഴ്ച എന്ന അലങ്കാരമായി, സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാനും പുറംലോകത്തില്‍നിന്നകന്നു കൊട്ടാരജീവിതം നയിക്കാനും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്കു കഴിഞ്ഞു. ഇത് അവരുടെ ഔന്നത്യമോ നേട്ടമോ ആയി ആണു ബ്രിട്ടിഷ് മാധ്യമങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ അവരെ ഒരു മുത്തശ്ശിയെപോലെ ആദരിച്ചിരുന്നുവെന്നും മാധ്യമങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി. Photo: AP/PTI(AP10_14_2019_000274B)

∙ ജനതയുടെ ഭാഗമായി മൊണാർക്കി

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനുശേഷം ബ്രിട്ടന്റെ കോളനിവാഴ്ചയ്ക്കുകീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ അടക്കം ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും തങ്ങളുടേതായ ഭരണക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. രാജാവിനോ രാജ്ഞിക്കോ രാഷ്ട്രീയാധികാരമില്ലാത്ത സമൂഹക്രമത്തിലും മൊണാര്‍ക്കിയെ ജനതയുടെ പൊതുപൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അഭിമാനബോധമായി ബ്രിട്ടിഷുകാരും മൊണാർക്കിയുടെ ഭാഗമായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളും കൊണ്ടുനടക്കുന്നുവെന്നതാണു ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

ബക്കിങ്ങാം കൊട്ടാര പരിസരത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന പതിനായിരങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യമാവണം നമ്മോടു പറയുന്നത്. രാജ്ഞിയുടെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാവും വരെ കൊട്ടാരവളപ്പില്‍ ഈ ജനക്കൂട്ടം തുടരുകയും ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ഏഴു ദശകത്തിനിടെ 1997ല്‍ ഡയാന രാജകുമാരി പാരിസില്‍ കാറപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ജനക്കൂട്ടം കൊട്ടാരമുറ്റത്തേക്കു പ്രവഹിച്ചത്. യുകെയുടെ മാത്രമല്ല, മറ്റു 15 രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂടി രാജ്ഞിയാണ് എലിസബത്ത്. ഫിജി മുതല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ വരെയും കാനഡ മുതല്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡു വരെയും പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ ഒരിക്കല്‍ ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും രാജ്ഞിയാണ്.

∙ ഓപ്പറേഷൻ ലണ്ടൻ ബ്രിജ്

ബ്രിട്ടനില്‍ രാജവാഴ്ചയെന്നതു ഭരണഘടനമായ ആചാരമോ ചിട്ടവട്ടമോ ആണെന്നത്‌ വ്യക്തമാകുന്നത്‌ മരണത്തെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നുവെന്നതിലൂടെയുമാണ്‌. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യവര്‍ഷം മുതല്‍ക്കേ, എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണശേഷം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ഒരു രൂപരേഖ ബ്രിട്ടിഷ് സര്‍ക്കാരും കൊട്ടാരവും സൈന്യവും വിശദാംശങ്ങളോടെ തയാറാക്കിവച്ചിരുന്നു. രാജ്ഞിയുടെ മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പുതിയ രാജാവിനെയും പ്രഖ്യാപിക്കും. തുടര്‍ന്നങ്ങോട്ടു സംസ്‌കാരം വരെയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും കൃത്യമായി എഴുതിത്തയാറാക്കിയ ക്രമത്തിലാണു നടക്കുക.

ഇതിനെ ഓപ്പറേഷന്‍ ലണ്ടന്‍ ബ്രിജ് എന്നാണ് യുകെ അധികൃതര്‍ വിളിക്കുന്നത്. ഈ രൂപരേഖ തയാറാക്കിയശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും കൃത്യമായി യോഗം ചേര്‍ന്നു രാജ്ഞിയുടെ മരണം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നത് ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനിവാര്യമായ ആ സന്ദര്‍ഭത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി എല്ലാം സജ്ജമാക്കിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം കഴിഞ്ഞ 7 ദശകത്തിനിടെ രാജാവോ രാജ്ഞിയോ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചില്ല. അതിനാല്‍ രാജ്ഞിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് അനുഭവപരിചയമുള്ള ആരും ഭരണകൂടത്തില്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്നതാണു വസ്തുത. ഈ സാഹചര്യമാണു രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തെ, പലവട്ടം പരിശീലിച്ചുനോക്കിയശേഷം നേരിടേണ്ടി സാഹചര്യമാക്കി മാറ്റിയത്. ലണ്ടൻ ബ്രിജ്‌ ഡൗൺ എന്ന കോഡ്‌ കൈമാറുന്നതോടെയാണു മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുക.

∙ 1952 മുതൽ രാജ്‍ഞി

1926 ഏപ്രില്‍ 21 ലണ്ടനില്‍ ബെര്‍ക്കിലി സ്‌ക്വയറിലാണു എലിസബത്തിന്‌റെ ജനനം. 1952 ജനുവരിയില്‍ 25-ാം വയസ്സില്‍ രാജ്ഞിയായിത്തീര്‍ന്ന എലിസബത്തിനു കീഴിൽ വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചില്‍ ആയിരുന്നു ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി. ഒടുവിലത്തേത് ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് അധികാരമേറ്റ ലിസ ട്രസും. സ്‌കൂളില്‍ പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും യുകെയുടെ ഭരണഘടനാചരിത്രം വിശദമായി അവര്‍, ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിലും പരിജ്ഞാനം നേടി. 1952ല്‍ പിതാവായ ജോര്‍ജ് ആറാമന്‍ രാജാവിന്റെ അകാല നിര്യാണത്തിനു പിന്നാലെയാണു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയായിത്തീര്‍ന്നത്. സ്ഥാനാരോഹരണം പക്ഷേ പിറ്റേ വര്‍ഷം ജൂണിലാണു നടന്നത്. രണ്ടാം എലിസബത്ത് രാജ്ഞി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരോടെ അവരുടെ സ്ഥാനാരോഹരണം 1953ല്‍ ടിവിയില്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ലക്ഷങ്ങളാണ് ടിവിക്കു മുന്നില്‍ കൂടിയിരുന്ന് ആ ചടങ്ങ് വീക്ഷിച്ചത്. അതിലേറെപ്പേരും ആദ്യമായി രാജ്ഞിയെ കാണുകയുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിന്‍സ്റ്റൻ ചര്‍ച്ചില്‍ സ്ഥാനാരോഹണചടങ്ങ് ടിവിയില്‍ കാണിക്കുന്നതിനോട് എതിരുമായിരുന്നു.

എലിസബത്ത് രാജ്‍‍ഞി (ചിത്രം റോയിട്ടേഴ്സ്).

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധാവസാനത്തോടെ ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യവും അസ്മതിച്ചു. 1953 നവംബറില്‍ പുതിയ രാജ്ഞി കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പര്യടനത്തിനു പോകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ അടക്കം പഴയ കോളനികളിലേറെയും ബ്രിട്ടിഷ് വാഴ്ചയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുതിയ യുഗത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. യുകെയില്‍ രാജവാഴ്ചയെന്നതു ഭൂതകാലത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൊന്നായി തുടര്‍ന്നപ്പോഴും തുടര്‍ന്നുള്ള ദശകങ്ങളിലെ ആഗോളക്രമത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അതിന്റെ കരുത്തു നഷ്ടമായിരുന്നു. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയും മാറുന്ന ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നു വേണം കരുതാന്‍. ഈ പുതിയ ലോകക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജകൊട്ടാരത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണു രാജകൊട്ടാരത്തെ കൂടുതല്‍ സുതാര്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളും തുടങ്ങിയത്. രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ബിബിസിക്ക് 1960കളില്‍ അവസരം ലഭിച്ചു.

റോയല്‍ ഫാമിലി എന്ന പേരില്‍ ബിബിസിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി പിറന്നത് അങ്ങനെയാണ്. രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ തീന്‍മേശ, അടുക്കള, ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം, കുട്ടികളുടെ കളികള്‍ ഇവയെല്ലാം പുറം ലോകത്തിനായി തുറക്കപ്പെട്ടു. രാജകുടുംബത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള നിഗൂഢതകളെ തകര്‍ക്കുകയാണു റിച്ചഡ് കോസ്‌റ്റണിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തത്. അവരെ സാധാരണ മനുഷ്യരായി അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ രാജാധികാരത്തിന്‌റെ മഹത്വം ഇളവു ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും അക്കാലത്തു ചിലരുടെ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിക്കു കീഴിലാണു ബ്രിട്ടന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മാര്‍ഗരറ്റ് താച്ചര്‍ അധികാരമേറ്റത്. 1979ല്‍. സ്റ്റേറ്റിന്റെ മേധാവിയായ വനിതയും സര്‍ക്കാരിന്റെ മേധാവിയായ വനിതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര സുഖകരവുമായിരുന്നില്ല. താച്ചറുടെ കണിശമായ രീതികളും പ്രകോപനപരമായ സമീപനങ്ങളും രാജ്ഞിക്കു അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. 1991 ലെ ഗള്‍ഫ് യുദ്ധത്തിനുശേഷം രാജ്ഞി യുഎസ് സന്ദര്‍ശിച്ചു. യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രണ്ടു സഭകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ ബ്രിട്ടിഷ് മൊണാര്‍ക്കായും എലിസബത്ത് മാറി.

∙ വിവാദങ്ങളിൽ

തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബം തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലം തുടര്‍ച്ചയായ വിവാദങ്ങളില്‍ ചെന്നുപെടുകയുണ്ടായി. രാജ്ഞിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനും ഭാര്യയും പിരിഞ്ഞു. മകന്‍ ആനും വിവാഹമോചനം നേടി. 90കളിലാണു ബക്കിങ്ങാം പാലസ് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. തീപിടിത്തത്തില്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ച വിന്‍ഡ്‌സര്‍ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കാണു ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചത്. യുകെയുടെ മാത്രമല്ല കാനഡയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും അടക്കം മറ്റു 14 രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജ്ഞിയാണു എലിസബത്ത് എങ്കിലും ആ രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയനയത്തിലോ സമൂഹനിര്‍മിതിയിലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പങ്കും സ്വാധീനവും രാജകുടുംബത്തിനു ചെലുത്താനായില്ല. എന്നിട്ടും റോയല്‍ ഫാമിലി എന്നതു കുടഞ്ഞുകളയാനാവാത്ത സാമ്രാജ്യപൈതൃകമായി ഈ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാഷ്ട്രത്തലപ്പത്തു ദശകങ്ങളോമിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും നമുക്കു പറയാനില്ല. അവര്‍ അസാധാരണമോ സവിശേഷമോ ആയ എന്തെങ്കിലും ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. നിര്‍ണായകമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലോ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളോ നടത്തിയിട്ടുമില്ല.

എന്നിട്ടും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ചു ഡസന്‍കണക്കിന് ടിവി പരമ്പരകളും സിനിമകളും ഡോക്യുമെന്ററികളുമാണ് ഉണ്ടായത്. ക്രൗണ്‍ എന്ന സിനിമയില്‍ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ മൂന്നു നടിമാരാണു സാഷാത്കരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത്രയേറെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ എലിസബത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതു സംബന്ധിച്ച്, അവരുടെ പ്രകൃതമോ സ്വഭാവമോ സംബന്ധിച്ച് ആര്‍ക്കും കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചു നമ്മുക്ക് നേരായ ചിത്രമില്ലെങ്കില്‍, ആ സ്ഥാനത്ത് ഭാവനയ്ക്ക് ആകാശം മുട്ടെ ഉയരാനാവുമെന്നാണ് എലിസബത്ത് ബയോപിക്കുകള്‍ തെളിയിച്ചത്.

എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഫിലിപ്പ് രാജകുമാരനൊപ്പം (ചിത്രം എഎഫ്പി).

ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്ത്, ടിക് ടോക് യുഗത്തില്‍ അതിന്റെ ഭാഗമാകാത്ത, അതില്‍പെടാത്ത സെലിബ്രിറ്റി എന്നാണു എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയെ പാശ്ചാത്യമാധ്യമങ്ങള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിന്‌റെ ലേഖിക സാറാ ലിയാല്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, ‘രാജ്ഞി ഒരിക്കലും പാരമ്പര്യത്തില്‍നിന്നു വ്യതിചലിച്ചില്ല, അവര്‍ സ്വയം പരിഹാസ്യയായിത്തീരുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലേക്കും വഴുതിവീണില്ല, സ്വന്തം വികാരങ്ങളെ അവര്‍ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചുമില്ല’ എന്നാണ്. ഭര്‍ത്താവ് ഫിലിപ് രാജകുമാരന്‍ കോവിഡ് കാലത്ത് മരിച്ചപ്പോള്‍, അവര്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിച്ച് സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങില്‍ തനിച്ചൊരിടത്ത് ഇരുന്നത് ലോകമാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഫോട്ടോഗ്രഫായിരുന്നു.

∙ ഇനി ചാൾസ് രാജാവ്

എലിസബത്ത് 25-ാം വയസ്സിലാണു രാജ്ഞിയായത്. മകന്‍ ചാള്‍സ് രാജാവാകുന്നത് 73-ാം വയസ്സിലും. റോയല്‍ ഫാമിലിയുടെ റോള്‍ പുതിയ കാലത്തിനു ചേരുന്ന രീതിയില്‍ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നു പലവട്ടം സൂചന നല്‍കിയിട്ടുള്ള ചാള്‍സ് തന്റെ പദവിയെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നു നമുക്കറിയില്ല. ഏറ്റവും കൂടിയ വയസ്സില്‍ രാജാവാകുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയെന്ന വിശേഷണവും ചാള്‍സിനുണ്ട്. ബ്രിട്ടിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനവര്‍ഷങ്ങളില്‍ രാജാധികാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച എലിസബത്ത് സൂയസ് കനാല്‍ പ്രതിസന്ധി, ശീതയുദ്ധം തുടങ്ങിയ ആഗോള പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്തും സിംഹാസനത്തില്‍ മൂകയായി തുടര്‍ന്നു. എഴുപതുകളിലെ തൊഴിലാളിസമരങ്ങള്‍ക്കു സാക്ഷിയായി. ഇന്റര്‍നെറ്റ് യുഗത്തിന്‌റെ ആരംഭവും ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ഇരട്ടഗോപുരങ്ങളുടെ പതനവും കണ്ടു. ബ്രെക്‌സിറ്റ് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ബ്രിട്ടന്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ വിടുന്നതിനും സാക്ഷിയായി. കോവിഡ് കാല ദുരിതങ്ങളിലൂടെ കടന്ന അവര്‍ തന്റെ 96-ാം വയസ്സില്‍ ബ്രിട്ടന്റെ 15-ാം പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ് ട്രസിനെയും നിയമിച്ചു, തന്റെ കീഴിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാപ്രധാനമന്ത്രി.

ബ്രിട്ടിഷ് ജനസംഖ്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷവും എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് നേരത്തേ ജീവിച്ചവരല്ല. 70 ലേറെ വര്‍ഷം അവര്‍ ഇരുന്ന സിംഹാസനത്തെയും അവര്‍ ധരിച്ച കിരീടത്തെയും ആരാധനയോടെ നോക്കുന്നവര്‍ ലോകത്ത് ഇന്നു കുറവാണ്. എങ്കിലും ബ്രിട്ടിഷുകാരില്‍ നല്ലൊരു ശതമാനം എലിസബത്ത് രാജ്ഞി എന്ന വ്യക്തിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. രാജകുടുംബത്തെ നിലനിര്‍ത്താനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധത ഈ ആദരവില്‍ നിന്നാവും വരുന്നത്.

എഴുതിതയാറാക്കിയ പ്രസംഗങ്ങള്‍ വായിച്ചതല്ലാതെ എഴുപതു വര്‍ഷം നീണ്ട രാജാധികാര വാഴ്ചയില്‍ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി പൊതുവേദിയിലോ അല്ലാതെയോ ഒരു പ്രസംഗമോ ഇടപെടലുകളോ നടത്തിയിട്ടില്ല. രാജ്ഞി എന്ന പ്രതിഛായയ്ക്കു പിന്നില്‍ അവരുടെ യഥാര്‍ഥ വ്യക്തിത്വം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് അറിയാനോ വിലയിരുത്താനോ അതിനാല്‍ ഒരു മാര്‍ഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ അകാലമരണത്തിനുശേഷം രാജകുടുംബം കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിട്ടപ്പോള്‍, മൗനം വെടിഞ്ഞ് അനുശോചന സന്ദേശം നല്‍കാനും കൊട്ടാരത്തിലെ പതാക പാതിതാഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും എലിസബത്ത് രാജ്ഞി സന്നദ്ധയായതു മാത്രമാണു ആ നീണ്ട ജീവിതത്തിലെ ഒരു വ്യത്യസ്ത സന്ദര്‍ഭം.

English Summary: Queen Elizabeth II leaves behind a legacy of grace, dignity and dedication