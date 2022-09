ടികെ റോഡിൽ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 2 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

തിരുവല്ല ∙ ടികെ റോഡിൽ തോട്ടഭാഗം ജംക്‌ഷനിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ 3 അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ 2 പേർ മരിച്ചു. ഇതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3 ആയി. ബംഗാളിലെ ബൊക്കിൻ ജിസ്പൂര് സ്വദേശികളായ ബിരാൻ രാജ് (43) മിഥുൻ (30) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. അവിടെ വച്ചായിരുന്നു മരണം.

വള്ളംകുളത്തുനിന്നു ഓട്ടോയിൽ തിരുവല്ലയിലേക്കു വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഇരവിപേരൂർ മേപ്രത്ത് മോഹൻകുമാർ (55) തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മരിച്ചിരുന്നു. ഇവരോടൊപ്പം ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബംഗാൾ സ്വദേശി ഉത്തം റോയ് (32) ചികിത്സയിലാണ്. വള്ളംകുളം ഭാഗത്തുനിന്നു വന്ന ഓട്ടോയിൽ തോട്ടഭാഗത്തിനു സമീപം ഉപറോഡിൽനിന്നു വന്ന കാർ തട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഓട്ടോ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസിനു മുന്നിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Two Migrant Labourers Die In Accident At TK Road