ബേപ്പൂർ ജലോത്സവത്തിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞു; എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി

ബേപ്പൂർ∙ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ബേപ്പൂർ ജലോത്സവത്തിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞു. മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത എകെജി മയിച്ച എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്. ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 25 പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി.

കോസ്റ്റു ഗാർഡും നാട്ടുകാരും ഉടൻ തന്നെ ബോട്ടുമായി എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. മൂന്നു വള്ളങ്ങളാണ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്തത്.

English Summary: The boat overturned during the Beypoor jalolsavam