ഈ ‘കുഞ്ഞൻ’ സംസ്ഥാനത്ത് പേപ്പട്ടികളെ പേടിക്കേണ്ട; കേരളത്തിന് ഒരു മികച്ച മാതൃക!

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ, തെരുവു നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ 95,000ത്തിലേറെ കേസുകളാണ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോഴത് ഒരു ലക്ഷവും കടന്നു മുന്നേറുന്നുണ്ടാകണം. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സീനുണ്ട്, ജീവന് ആപത്ത് വരില്ല എന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസം അടുത്ത കാലം വരെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ വിശ്വാസം പൊയ്പ്പോയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പത്തനംതിട്ട റാന്നി സ്വദേശി അഭിരാമി കൂടി പേവിഷബാധയ്ക്ക് ഇരയായതോടെ വാക്സീനിലുള്ള വിശ്വാസം ഏതാണ്ടു പൂർണമായിത്തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണു ജനം. തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും, വന്ധ്യംകരണം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാമെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എബിസി (Animal Birth Control) പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും കേരളം പരാജയമായിരിക്കുകയാണെന്നതിനു വലിയ തെളിവ് നമ്മുടെ തെരുവുകളിലെ നായ്ക്കൂട്ടം തന്നെ. എന്നാൽ ഒരു പേവിഷബാധാ കേസു പോലുമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനമായ ഗോവയാണത്. വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും, പേവിഷ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയതിൽ വമ്പൻ മുന്നേറ്റമാണ് ഗോവയുണ്ടാക്കിയത്. മൂന്ന് വർഷമായി പേവിഷ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളൊന്നും ഗോവയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നായ്ക്കൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ 8 കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റാബീസ് വൈറസിനെ തോൽപിച്ച സംസ്ഥാനമെന്ന ബഹുമതിയും ഗോവയ്ക്കു സ്വന്തം. ഈ മികവു കണ്ടിട്ടു തന്നെയാണ്, പേവിഷ ബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അടുത്തിടെ കേരളം ഗോവയുടെ സഹായം തേടിയതും.

ഗോവയിലെ മിഷൻ റാബീസ് സംഘം. ചിത്രം: facebook/missionrabiesgoa

∙ മിഷൻ റാബീസിനൊപ്പം...

മൃഗസംരക്ഷണത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടനയാണ് മിഷന്‍ റാബീസ്. യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ സംഘടനയാണ് ഗോവയെ പേവിഷ മുക്തമാക്കിയത്. അതിനായി അവർ ഒഴുക്കിയ വിയർപ്പും ചെറുതല്ല. മിഷൻ റാബീസ് സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ലൂക്ക് ഗാംബിളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഗോവയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ സമയത്ത് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയേറ്റ് 17 മരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അരലക്ഷം നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകുന്ന മാസ് ക്യാംപെയ്ൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. സഹായത്തിന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ ഒരു സംഘവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 16 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറിലേറെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരും ഗോവയിലെത്തി. പ്രാദേശിക വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരും നായ്ക്കളെ പിടികൂടുന്നവരും ഇവർക്കൊപ്പം ചേർന്നതോടെ ക്യാംപെയ്ൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചു.

മിഷൻ റാബീസ് ടീം സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവച്ച ചിത്രം: facebook/missionrabiesgoa

ലക്ഷ്യമിട്ടത് 50,000 നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകാനാണെങ്കിലും, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 63,000 നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകി. ഗോവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മറ്റൊരു ചരിത്രമായി മാറി. അവിടെയും ക്യാംപെയ്ൻ നിന്നില്ല. തുടർ പ്രക്രിയകളും ആവിഷ്കരിച്ചു. പ്രാദേശിക വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുമായും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സർക്കാർതലത്തിൽ നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടത്തി. ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നതിനായി 2015ൽ ഗോവൻ സർക്കാർ, മിഷൻ റാബീസുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. അങ്ങനെ 2015 മുതൽ ഗോവയിൽ നായ്ക്കൾക്ക് പേവിഷ വാക്‌സീനുകൾ സൗജന്യമായി നൽകിത്തുടങ്ങി. ഗോവൻ തെരുവുകൾ കീഴടക്കിയ നായ്ക്കള്‍ക്ക് വാക്സീൻ നൽകി പേവിഷ ബാധയിൽനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെയും പുറമെനിന്നെത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാംപെയ്നിലൂടെ സാധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസത്തിന് ഇതു നൽകിയ ഉണർവും ചെറുതല്ല.

∙ പദ്ധതി, ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ...

ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളും ഈ ക്യാംപെയ്നിൽ പങ്കുചേർക്കപ്പെട്ടു. പേവിഷബാധയുള്ളതായി സംശയം തോന്നുന്ന നായ്ക്കളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോട്ട്‌ലൈൻ നമ്പർതന്നെ നൽകി. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റാബിസ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു. നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകാനും വന്ധ്യംകരണം നടത്താനും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ സംഘങ്ങൾ താലൂക്കുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റവരെ സഹായിക്കാനും നിർദേശങ്ങൾ കൈമാറാനും റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ്–സപ്പോർട്ട് ടീമും രൂപീകരിച്ചു. വീടുവീടാന്തരം കയറി വളർത്തു നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകാനായിരുന്നു ഒരു സംഘം. തെരുവിൽ അലയുന്ന നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വാക്സീൻ നൽകാൻ മറ്റൊരു സംഘവും. വാക്സിനേഷന്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഒരു ആപ്പിൽ ശേഖരിച്ച് ജനങ്ങള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ജനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന പേവിഷപ്പേടിയും ഇല്ലാതായിത്തുടങ്ങി.

ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടാനെത്തിയ മിഷൻ റാബീസ് സംഘം. ചിത്രം: facebook/missionrabiesgoa

പേവിഷബാധയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കുട്ടികളിൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്, 1450 സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു ക്യാംപെയ്നും ആരംഭിച്ചു. നായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു, കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള മിഷൻ റാബിസ് ക്യാംപെയ്ൻ. ഇതുവരെ 5.4 ലക്ഷം പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നായ്ക്കൾക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു ഗോവ. 10 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾക്കും പൊതുജനത്തിനും ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയ്നുകളിലൂടെ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ്‌കാലത്തും ബോധവൽക്കരണം തുടർന്നു. പലയിടത്തും പേവിഷബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതും പ്രശ്നമായിരുന്നു. പലരും പേവിഷബാധയെ സെറിബ്രൽ മലേറിയയെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇതിനെല്ലാം ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ സർക്കാർ പരിഹാരം കണ്ടു.

2017 സെപ്റ്റംബറിലാണ്, അവസാനമായി ഗോവയിൽ പേവിഷബാധയേറ്റുള്ള മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഗോവയെ പേവിഷബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി, 2021 ജൂണിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തെരുവു നായ്ക്കൾക്കു മാത്രമല്ല, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കും വാക്സീൻ നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി മിഷൻ റാബീസ് സംഘടന സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ റാബിസ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപെയ്ൻ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതാണു പതിവ്. ഗോവയിലുടനീളമുള്ള എൻ‌ജി‌ഒകളുമായും മൃഗ സംരക്ഷണപ്രവർത്തകരുമായും കൈകോർത്തും പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് സംഘടന. പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ പണം അനുവദിക്കുന്നത്. നോബിവാക് എന്ന വാക്സീൻ ഇതുവഴി സൗജന്യമായി സംഘടനയ്ക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ കൊല്ലാതെ സംരക്ഷിച്ച്...

പേവിഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നായ്ക്കളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുന്ന രീതി ഒരു ഘട്ടത്തിലും മിഷൻ റാബീസ് സംഘം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ അവയ്ക്കു പകരം പുതിയ നായ്ക്കളെത്തുമെന്നത് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്രൂരമായി നായ്ക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് ഈ എൻജിഒ സംഘം എതിരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൂട്ട വാക്സിനേഷനിലൂടെ ‘ഹെർഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി’ സാധ്യമാക്കുന്ന തന്ത്രം സ്വീകരിച്ചത്. ഗോവയിലെ 70% വരുന്ന നായ്ക്കളെയും വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇത് ഓരോ വർഷവും തുടരും. അതോടൊപ്പം ബോധവൽക്കരണവും ശക്തമാക്കും.

മിഷൻ റാബീസ് സംഘാംഗം, വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തെരുവുനായ്‌ക്കൊപ്പം. ചിത്രം: facebook/missionrabiesgoa

ക്യാംപെയ്ന് ഗോവൻ സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ നിർണായക ഘടമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മിഷൻ റാബീസ് പൈലറ്റ് പ്രോജക്ടായി നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും വിജയം കണ്ടത് ഗോവയിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ‘‘നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള തുക വകയിരുത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിലും പദ്ധതിക്കു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. ഗോവ ടൂറിസം ഹബ് കൂടിയായതു പക്ഷേ ഗുണം ചെയ്തു. അവിടെ പേവിഷ ബാധ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ടൂറിസം വരുമാനത്തെത്തന്നെ ബാധിക്കുമായിരുന്നു. ഒപ്പം, പ്രശ്നം രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ചർച്ചയായേനെ...’–ലൂക്ക് ഗാംബിൾ പറയുന്നു. ഗോവയിൽ പദ്ധതി വന്‍ വിജയമായതോടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും മിഷൻ റാബീസിന്റെ സഹായം തേടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നായി മാറുമോ കേരളവും?

കേരളത്തിലെ തെരുവുനായ്ക്കൾ. ചിത്രം: മനോരമ

∙ കേരളത്തിൽ സാധിക്കില്ലേ...?

നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. എന്നാൽ പലയിടത്തും ഇതിനായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം പോലുമില്ല. വന്ധ്യംകരിക്കപ്പെട്ട നായ്ക്കൾ പ്രസവിച്ച വാർത്ത തൃശൂർ, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽനിന്നു വന്നിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ല. അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത കൂട്ടിൽനിന്ന് പേപ്പട്ടി ഇറങ്ങിയോടിയ സംഭവം നടന്നതും കേരളത്തിൽത്തന്നെ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം. ഇതിനായി എബിസി സെന്ററുകൾ കൂടുതലായി രൂപീകരിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ എൻജിഒകളും വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മയും കേരളത്തിൽനിന്ന് പേവിഷബാധയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ തയാറാണ്. സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇതിനു ശ്രമമുണ്ടാകുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവന്നാൽ ‘ഗോവ മോഡൽ’ കേരളത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാകുമെന്നു ചുരുക്കം. അതിനു മുൻപ് എബിസി പോലുള്ള പദ്ധതികൾ എന്തുകൊണ്ട്, എവിടെവച്ച് പാളിപ്പോയി എന്നതിനെപ്പറ്റിയും വിശദമായ ചർച്ചകളും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

English Summary: How Goa Achieved the Rabies-free Status with the Help of an NGO? Can Kerala Follow This Campaign?