ആ ഫെബ്രുവരി 28ന് ടീസ്റ്റയുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന കോളുകൾ; ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് ഇന്നും ഭയം?

‘‘മുംബൈയിൽ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നീതിക്കുവേണ്ടി പരക്കംപാച്ചിൽ നടത്താൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എതെങ്കിലും പിന്നോക്ക പ്രദേശത്തു ജനിച്ച സ്ത്രീയായിരുന്നു ഞാനെങ്കിലോ? എന്നേക്കാളും സമർഥകളും ആത്മാർഥയുള്ളവരും ആയ എത്രയോ വനിതകൾ ആരോരുമറിയാതെ തങ്ങളുടെ യുദ്ധം നടത്തുന്നുണ്ടാവും. എന്റെ പേരിനു പിന്നിൽ സെതൽവാദ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുന്നു’’. ടീസ്റ്റ സെതൽവാദ് തന്നെപ്പറ്റി മുൻപ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സെതൽവാദ് എന്ന കുടുംബപ്പേരിന് നീതിന്യായ വൃത്തങ്ങളിലുള്ള പ്രാധാന്യം വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന കോടതിനടപടികൾ. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിരുന്നു മോത്തിലാൽ സെതൽവാദ് എന്ന എം.സി. സെതൽവാദ്. ഇന്ത്യയുടെ നിയമപരിഷ്കരണത്തിന് ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി. 1957ൽ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു. എം.സി. സെതൽവാദിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ആണ് ടീസ്റ്റ. ഏഴു തലമുറയായി നിയമരംഗത്ത് പ്രവർക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗം. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 26ന് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ടീസ്റ്റയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി തള്ളി. ഹൈക്കോടതി പലതവണ മാറ്റിവച്ചു. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഹർജി പരിഗണനാർഹമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചതിനു ശേഷം തള്ളിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്താവൂ എന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ ശക്തിയുക്തം വാദിച്ചു. ഈ ആവശ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചില്ല.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ടീസ്റ്റയുടെ അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലിനോട് ചോദിച്ചു– അമിത് ഷാ പ്രതിയായ സൊഹ്റാബുദീൻ ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ പ്രതിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി മുൻപ് താൻ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്നു മാറണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനെയും കോടതിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ജാമ്യം നൽകി. അറസ്റ്റ് പോലെ ജാമ്യവും വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീസ്റ്റയുടെ ജീവിതം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്? സംഭവബഹുലവും വിവാദപൂർണവുമായ ആ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന്റെ പങ്ക്? പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ടീസ്റ്റയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത്? വിശദമായി അറിയാം...

∙ കോടതി കയറിയിറങ്ങുന്ന ജീവിതം

ബംഗ്ലദേശിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് ടീസ്റ്റ. ടീസ്റ്റയുടെ മാതാപിതാക്കളായ അതുൽ സെതൽവാദും ഭാര്യ സീതയും അവരുടെ മധുവിധു കാലത്താണ് സിക്കിമിൽ ‘ടീസ്റ്റ’യെ കണ്ടത്. മകളുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ പേരിടണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. ശാന്തമാകാത്ത ആ നദി പോലെയായി, നീതിക്കു വേണ്ടി ഇളകിമറിഞ്ഞ ടീസ്റ്റയുടെ ജീവിതവും. വീട്ടിലെ ഭക്ഷണമേശയ്ക്കു ചുറ്റും നടന്ന രാഷ്ട്രീയ, നിയമ ചർച്ചകളുടെ 4 വയസ്സു മുതലുള്ള ഓർമകൾ ഒപ്പമുണ്ട്. മനോബലം കൂട്ടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പത്തു വയസ്സുമുതൽ കോടതിയിലേക്ക് പിതാവ് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയി. മുതിർന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള വഴി തിരഞ്ഞ് ആദ്യം എത്തിയത് പത്രപ്രവർത്തനരംഗത്ത്.

തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യപകുതിയിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുകയും മുംബൈ നഗരം സ്ഫോടനങ്ങളിൽ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത കാലത്ത് വർഗീയ ലഹളകളിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരെ രക്ഷിക്കുക, കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കുക എന്നിവയാകണം തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കോടതികളും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുമായുള്ള പരിചയം അങ്ങനെ നിസ്സഹായരായ കലാപബാധിതരെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാക്കി ടീസ്റ്റയെ മാറ്റി. ദൈവവിശ്വാസിയല്ലാത്ത ടീസ്റ്റ കലാപബാധിതർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മാറി. കോടതികളും നിയമപോരാട്ടങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി. വിടില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന മനോഭാവത്തിൽനിന്ന് പിന്നോട്ടുപോകില്ല എന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

∙ അപ്രതീക്ഷിത വിധി, അറസ്റ്റ്

ഫാലി എസ്. നരിമാൻ എന്ന വിശ്രുത നിയമവിദഗ്ധൻ ടീസ്റ്റ സെതൽവാദിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘മനുഷ്യാവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഫീൽഡ് മാർഷൽ’ എന്നാണ്. ഏതാനും മാസം മുൻപുവരെ തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ അവർ ജാഗരൂകയും ആയിരുന്നു. ജൂൺ 25ന് സാകിയ ജാഫ്രി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ മുംബൈ ജൂഹുവിലെ വീട്ടിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് വിളിച്ച ഒരാൾ അവിടത്തെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളെപ്പറ്റി തിരക്കി. സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനാണെന്നാണ് വിളിച്ചയാൾ പറഞ്ഞത്. പിറ്റേന്ന് മുംബൈയിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ജയിലിലാക്കി.

സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് അറസ്റ്റ് എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിലെ ഭരണരംഗത്തുള്ള ഉന്നതരുടെ പേരു ചീത്തയാക്കാനുള്ള ശ്രമം സാക്കിയ ജാഫ്രി കേസിനു പിന്നിലുള്ളവർ നടത്തുന്നതായി കോടതി ഉത്തരവിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കരൻ ഥാപ്പറുമായുള്ള ജൂൺ 28ന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് മദൻ ലോക്കുർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ– ടീസ്റ്റയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കോടതി വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനും നിരാശനുമാണ്.

∙ തെളിവുകൾ തേടിയുള്ള യാത്ര

ടീസ്റ്റ സെതൽവാദിന്റെ ഫോണിലേക്ക് 2002 ഫെബ്രുവരി 28ന് തുരുതുരാ വന്ന ഫോൺകോളുകളിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഗുജറാത്തിൽ കലാപമുണ്ടാകുന്നു എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചവർക്കെല്ലാം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. മുംബൈ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ നടത്തിവന്ന ഇടപെടലുകൾക്കു പിന്നാലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ടീസ്റ്റ അപ്പോഴേയ്ക്കും മാറിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പേർ ടീസ്റ്റയെ വിളിച്ചത്. കൂടാതെ ഖോജ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗുജറാത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അവർ. അമ്മയുടെ നാട് എന്ന നിലയിൽ ഗുജറാത്ത് പരിചിതവുമായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയ ടീസ്റ്റ 18 ദിവസമാണ് അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞത്.

ഗുജറാത്ത് വിറങ്ങലിച്ച ദിനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയും ലോകവും നിരാശപ്പെട്ട നാളുകൾ. ആ ദിവസങ്ങളെപ്പറ്റി തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ വല്ലാതെ നിരാശ തോന്നിയിരുന്നു എന്ന് ടീസ്റ്റ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെല്ലാം നിശബ്ദരായി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ചെന്നില്ല. തന്റെ നിരന്തരമായ അപേക്ഷ കാരണം വന്ന ശബ്ന ആസ്മി, സീതാറാം യെച്ചൂരി, അമർ സിങ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സ്ഥലംവിട്ടു. എന്നാൽ തന്റെ ദൗത്യം തുടരണമെന്ന് ടീസ്റ്റ തീരുമാനിച്ചു. കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. പലേടത്തും അക്രമികൾ തടഞ്ഞുവച്ചു. പത്രപ്രവർത്തകയാണെന്ന് വാദിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു.

അന്ന് ടീസ്റ്റ സെതൽവാദിനെ ആർക്കും പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും മാധ്യമങ്ങൾക്കും താൻ ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും വിവരങ്ങളും കൈമാറി. അന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും തെളിവുകളുമാണ് പിന്നീട് നടന്ന നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടത്. ജസ്റ്റിസ് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ, ജസ്റ്റിസ് പി.ബി.സാവന്ത്, ജസ്റ്റിസ് എച്ച്. സുരേഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന അന്വേഷണ കമ്മിഷന് രൂപം നൽകി തെളിവെടുപ്പിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി. തിരിച്ചടികളും കുറവായിരുന്നില്ല. കലാപത്തിനിടെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സു മരവിപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ബേക്കറി കേസ്.

സഹീറാ ഷെയ്ഖ് എന്ന പെൺകുട്ടി തന്റെ 15 വീട്ടുകാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതു നേരിട്ടുകണ്ട സംഭവം. കേസ് കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ സഹീറ കൂറുമാറി. ഭയമാണ് കാരണം. ഈ സംഭവത്തോടെ ഗുജറാത്ത് കേസുകൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ടീസ്റ്റ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി. കോടതി അനുകൂല ഉത്തരവു നൽകി. നിയമവ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനെതിരെ 2004 ഏപ്രിൽ 12ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദൊരൈസ്വാമി രാജു, അരിജിത് പസായത് എന്നിവർ രൂക്ഷമായാണ് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചത്. 4600 കേസുകളിൽ 2100 എണ്ണം ഗുജറാത്തിനു പുറത്തേക്ക് വിചാരണയ്ക്കായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

∙ പ്രധാന കേസ് ഗുൽബെർഗ

സൂററ്റ് നഗരത്തിൽ മകൻ തൻവീർ ജാഫ്രിക്കൊപ്പമാണ് സാകിയ എന്ന അമ്മ താമസിക്കുന്നത്. നീതി കിട്ടാനായി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സാകിയ കോടതികൾ കയറിയിറങ്ങി. കോൺഗ്രസ് മുൻ എംപി എഹ്സാൻ ജാഫ്രിയുടെ വിധവയാണ് സാകിയ. ജാഫ്രി അടക്കം 68 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗുൽബെർഗ് സൊസൈറ്റിയിലെ സംഭവത്തിന് സാകിയ ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് മണിക്കൂറുകളോളം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ജാഫ്രി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും സാകിയ കണ്ടിരുന്നു. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കമുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സാകിയ നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടത്തിന് ഒപ്പം നിന്നത് ടീസ്റ്റയും ആർ.ബി.ശ്രീകുമാറുമാണ്. ഇതാണ് പ്രധാനമായും ഇവരെ അധികാരികളുടെ കണ്ണിലെ കരടാക്കിയത്.

2013ൽ വിചാരണ കോടതി അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഏതെങ്കിലും പങ്കാളിത്തം സംഭവത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് വിധി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ജാഫ്രിയുടെ വിധവ സാകിയ മേൽക്കോടതികളിൽ അപേക്ഷിച്ചു. ഈ കേസിൽ കക്ഷിയായിരുന്നു ടീസ്റ്റ. ഈ കേസിലാണ് ജൂൺ 24ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അന്തിമവിധി വന്നത്. മോദിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയ കോടതി സംഭവത്തെ ‘തിളപ്പിച്ചുനിർത്താൻ’ ടീസ്റ്റയും ആർ.ബി. ശ്രീകുമാറും ശ്രമിച്ചു എന്ന് വിമർശിച്ചു. ഇവരെ പ്രതിക്കൂട്ടിലെത്തിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇരുവരും അറസ്റ്റിലായത്.

∙ അറസ്റ്റിന്റെ നൈതികതയും ചർച്ചയും

ടീസ്റ്റ സെതൽവാദിനെയും മുൻ ഡിജിപി ആർ.ബി.ശ്രീകുമാറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയാക്കിയ കോടതി ഉത്തരവ് രാജ്യമെങ്ങും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റിസ് മദൻ ലോക്കൂർ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇങ്ങനെ: ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറില്ല. അതു പൊലീസിന്റെ ജോലിയാണ്. കോടതി അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരുപാധികം വിട്ടയയ്ക്കാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവിറക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിനോട് നിർദേശിക്കണമായിരുന്നു. ഉന്നത നീതിന്യായ പീഠം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. അതിനാൽ കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തണം.

വ്യാജമായ അവകാശവാദങ്ങളും സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കലുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതു വളരെ വളരെ നിർഭാഗ്യകരം ആണ്. ആയിരക്കണക്കിന് തെറ്റായ കേസുകളാണ് കോടതിയിലുള്ളത്. അവരെയെല്ലാം പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി പറയുമോ? അതുപോലെ പൊലീസ് എടുക്കുന്ന വ്യാജകേസുകളോ? അവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറയുമോ? ഒരു പരാതിക്കാരൻ കോടതിയിലെത്തുകയും അവിടെ തോൽക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോകില്ല?

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജഡ്ജിമാർ തങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ‘ഞങ്ങളാണ് അന്തിമവാക്ക്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റാത്തവരല്ല’ എന്നാണ്. അന്വേഷണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കാട്ടിയെന്ന കോടതിയുടെ വാചകം നിർഭാഗ്യകരം ആണ്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ വലിയ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചവരാകും കോടതിയിലെത്തുന്നത്. അവരോട് ഇത്രയും പരുഷമായ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കരുത്. സാക്കിയ ജാഫ്രി കടന്നുപോയ ഭീകരത സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ലോക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടീസ്റ്റയുടെ അറസ്റ്റ് എതിർക്കാനുള്ള ഇടം രാജ്യത്ത് ചുരുങ്ങിവരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് മദൻ ലോക്കൂർ പറയുന്നു.

∙ എതിർ നടപടികൾ

2016 മുതൽ ടീസ്റ്റ സെതൽവാദിന്റെ സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് എന്ന സംഘടനയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ടീസ്റ്റയും ഭർത്താവ് ജാവേദ് ആനന്ദും നടത്തുന്ന സബ്‌രംഗ് ട്രസ്റ്റിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റദ്ദുചെയ്തു. വിദേശത്തു നിന്നുകിട്ടിയ പണം ട്രസ്റ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് കാരണം പറഞ്ഞത്. വിദേശത്തുനിന്നു ലഭിച്ച പണത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കണ്ടെത്തി. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, വീട്ടിലേക്കു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി, കേക്കും മധുരപലഹാരങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു, കമ്മലും മറ്റും വാങ്ങി തുടങ്ങിയ കണ്ടെത്തലുകളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായി. സബ്‌രംഗ് കമ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി ‘കമ്യൂണലിസം കോംബാറ്റ്’ മാസിക പുറത്തിറക്കിയതും വിദേശനാണയ വിനിമയ ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമായി കണ്ടു. സംഘടന നൽകിയ തെളിവുകൾ തൃപ്തികരമല്ലെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

വിദേശ സംഭാവന കൈപ്പറ്റുന്നതിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ സിബിഐ കേസെടുത്തതായിരുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം. 2015 ജൂലൈയിൽ ടീസ്റ്റയുടെ മുംബൈയിലെ വീട്ടിലും സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ഓഫിസിലും സിബിഐ പരിശോധനയ്ക്കെത്തി. തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽനിന്ന് സംരക്ഷണം തേടി ടീസ്റ്റ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. ടീസ്റ്റ, ഭർത്താവ് ജാവേദ് ആനന്ദ് എന്നിവർക്കു മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നു ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് സുപ്രീം കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സബ്‌രംഗ് ട്രസ്റ്റ്, സിറ്റിസൺസ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് പീസ് എന്നീ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഫണ്ട് ഇവർ വൈൻ, ബ്ലാക്ബെറി ഫോൺ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഡംബര വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കു ചെലവിട്ടതായി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞു. സിഡികൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ, ഇയർ ബഡ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങിയതിന്റെയും ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെയും ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കി പണം പറ്റിയതിനു തെളിവായി അനേകം വൗച്ചറുകളും പൊലീസ് ഹാജരാക്കി. എന്നാൽ ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി.

ഇതേസമയം വ്യാജതെളിവുകളുണ്ടാക്കി എന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ 2017 ഡിസംബർ 7ന് പുതിയ വിധി വന്നു. തെളിവുകൾ‌ കെട്ടിച്ചമച്ചു എന്ന കേസിൽ നൽകിയിരുന്ന സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ പിൻവലിച്ചു. അതിന്റെ ഒടുവിലായിരുന്നു സാകിയ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി. അതോടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അറസ്റ്റിന് അന്തരീക്ഷമൊരുങ്ങിയത്. 2003 മുതൽ ഏഴോളം കേസുകളിലാണ് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ടീസ്റ്റയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം നടത്തിയത്. 5 തവണയും കോടതി വിലക്കി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും മരവിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയവും തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടിവരുന്നതിൽ ടീസ്റ്റ പലപ്പോഴും ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

∙ പ്രചാരണങ്ങൾ

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന ഹീനമായ പ്രചാരണങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല എന്ന് ടീസ്റ്റ പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് ടീസ്റ്റ. അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ മുത്തച്ഛൻ മോത്തിലാൽ സെതൽവാദിനെയും എതിരാളികൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി. ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയ ജനറൽ ഡയറിനെ അദ്ദേഹം കുറ്റവിമുക്തനാക്കി എന്നതായിരുന്നു പ്രചാരണം. എന്നാൽ 5 അംഗ കമ്മിറ്റിയിൽ ഡയറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നതിനോട് വിയോജിച്ച 2 പേരിൽ ഒരാൾ സെതൽവാദ് ആണെന്ന് ചരിത്രരേഖകൾ പുറത്തുവന്നു. കലാപബാധിതർക്കു വേണ്ടി പിരിച്ച പണം കൊണ്ടാണ് മുംബൈയിൽ വീടുവാങ്ങിയതെന്ന ആരോപണവും ഹ്രസ്വായുസ്സുള്ളതായി.

∙ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിലേക്ക്...

ഓഗസ്റ്റ് 3ന് ടീസ്റ്റയുടെ കേസിൽ വാദം കേട്ട ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 19ലേക്ക് നീട്ടിവച്ചു. ഇതോടെയാണ് കപിൽ സിബൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി അതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് അടുത്ത ദിവസം പരിഗണിച്ചത്. ടീസ്റ്റ രണ്ടു മാസമായി ജയിലിലാണെന്നും 7 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതി കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു:

1. രണ്ടു മാസമായിട്ടും കുറ്റപത്രം നൽകിയിട്ടില്ല.

2. സാകിയയുടെ കേസ് തള്ളിക്കൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലൊന്നും എഫ്ഐആറിലില്ല.

3. ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം പരിഗണിക്കുന്നത് 6 ആഴ്ചയിൽ ഏറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്.

4. കൊലക്കുറ്റം പോലെ ഗുരുതരമായ കേസല്ല.

5. ജാമ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല.

അടുത്ത ദിവസം കോടതിയിൽ സിബൽ പ്രധാന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സുപ്രീം കോടതി ജൂൺ 24ന് എഴുതിയ വിധിന്യായത്തിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ‌ കൂടുതലായൊന്നും എഫ്ഐആറിലില്ല. രണ്ടുമാസമായിട്ട് എന്തു തെളിവാണ് ശേഖരിച്ചത് എന്ന ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉന്നയിച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മറുപടി കിട്ടിയത്. ജാമ്യം കൊടുക്കും എന്ന് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭരണഘടനയുടെ 136 ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയെ മറികടന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനാകില്ല എന്നാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വാദിച്ചത്. ആറാഴ്ച വൈകുന്നത് പതിവാണെന്നും മറ്റു പലരുടെയും കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചു. എന്നാൽ 28 കേസുകളിലെങ്കിലും ഇതേ ജ‍ഡ്ജി തന്നെ നേരത്തേ കേസ് പരിഗണിച്ചതായി സിബൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നിൽ തെളിവു കൊടുക്കാൻ വന്ന പലരും ടീസ്റ്റ നേരത്തേ ടൈപ്പ് ചെയ്തു നൽകിയ കടലാസുമായാണ് വന്നതെന്ന് തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചു. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. വ്യാജ ഒപ്പിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുൻ ജീവനക്കാരനാണ് കക്ഷിയെന്നും 2010 മുതൽ ഇദ്ദേഹം പരാതിപ്പെട്ടതെല്ലാം വിവിധ കോടതികൾ തള്ളിയതാണെന്നും സിബൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ ഇടക്കാല ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഗുജറാത്തിൽ ആൾജാമ്യം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന കപി‍ൽ സിബലിന്റെ വാദം പരിഗണിച്ച കോടതി അതും ഒഴിവാക്കിക്കൊടുത്തു.

∙ നേട്ടങ്ങൾ

ഗുജറാത്ത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 68 കേസുകളിലായി 120 പേരെയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കാൻ ടീസ്റ്റയുടെ ശ്രമം കൊണ്ട് സാധിച്ചു. രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു വർഗീയ കലാപത്തിലും ഇത്രയും പേർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പൊലീസ് തെളിവില്ല എന്ന് തള്ളിയ രണ്ടായിരത്തിലേറെ കേസുകളാണ് പുനരന്വേഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. വലിയ കൂട്ടക്കൊല നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 9 കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആർ.കെ. രാഘവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ചു. കലാപബാധിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ജാവേദ് അക്തർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു- ‘മറ്റൊരു ടീസ്റ്റ ഉണ്ടായെന്നു വരില്ല. കുടുംബാന്തരീക്ഷമാണ് ടീസ്റ്റയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.’

English Summary: Life and Fights of Civil Rights Activist and Journalist Teesta Setalvad