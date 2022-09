കൊച്ചി∙ കലൂരില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയുണ്ടായ കൊലപാതകത്തിനു കാരണം മുൻ വൈരാഗ്യമെന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ സി.എച്ച്.നാഗരാജു. തമ്മനം സ്വദേശി സജുൻ ആണ് ജേണലിസ്റ്റ് കോളനിക്കു സമീപം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി കലൂര്‍ സ്വദേശി കിരണ്‍ ആന്റണിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പ്രതി പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികില്‍സയിലാണ്. ഇരുവര്‍ക്കും ഒപ്പമുള്ള സംഘങ്ങള്‍ക്കു ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നു കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

കിരണിന്റെ വീടിനടുത്തുവച്ചാണു സജുന് കുത്തേറ്റത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായും ഇരുകൂട്ടരും തമ്മില്‍ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റും ഫോട്ടോയുമാണ് പ്രകോപനമായത്. സജുന് കുത്തേറ്റ സമയത്ത് കിരണിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരെക്കുറിച്ചു കൊച്ചി നോര്‍ത്ത് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

English Summary: Man nabbed in Kochi for murder over post on social media