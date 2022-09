തൃശൂരിലെ പുലിക്കളിക്ക് മാറ്റമില്ല; ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കും: ടൂറിസം വകുപ്പ്

തൃശൂർ∙ ബ്രിട്ടനിലെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പുലിക്കളി നടക്കുമെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കും. കലാപരിപാടികൾക്കും മാറ്റമില്ലെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ദുഃഖാചരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശൂരിലെ പുലിക്കളി നടക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു. പുലിക്കളി നടന്നില്ലെങ്കിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവും എന്നതിനാൽ നാളെ പുലിക്കളി നടത്തണം എന്നാണ് ദേശക്കമ്മിറ്റികളുടെ ആഗ്രഹം.

English Summary: Pulikali will be performed even if it is state mourning for the queen, says the tourism department