കോഴിക്കോട്ടും വന്ധ്യംകരിച്ച തെരുവുനായ പ്രസവിച്ചു; വീണ്ടും പാളി കോടികളുടെ പദ്ധതി

കോഴിക്കോട്∙ തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കാനായി രൂപീകരിച്ച എബിസി (അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ) പദ്ധതി പരാജയമെന്നതിനു ഉദാഹരണം കോഴിക്കോടും. വന്ധ്യംകരണത്തിനു വിധേയമാക്കിയതിന്റെ അടയാളമുള്ള തെരുവുനായ പ്രസവിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഫ്രാന്‍സിസ് റോഡിലും പരിസരത്തുമായി തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ള തെരുവ് നായയാണ് പ്രസവിച്ചത്. വന്ധ്യംകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അടയാളമായി നായയുടെ ചെവിയിൽ ‘വി’ ആകൃതിയിൽ മുറിച്ചിരിക്കുന്നതു വ്യക്തമായി കാണാം.

തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി ഡിവിഷനിലും കൊല്ലത്തും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വന്ധ്യംകരണ പ്രക്രിയ വിജയിക്കാത്തതാകാം കാരണമെന്നാണു നിഗമനം. കൊല്ലത്ത് വന്ധ്യംകരണം നടത്താതെ നായയെ തെരുവിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയായിരുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടെ സംഭവം സമാനമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് കോടികള്‍ മുടക്കി നടപ്പിലാക്കിയ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതി പാളി എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും പരിഹാര ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എബിസി പദ്ധതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ്. നടത്തിപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനും. പക്ഷേ പദ്ധതി പരാജയത്തില്‍ പരസ്പരം പഴിചാരി ഒഴിയുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര്‍.

