അങ്കമാലിയിൽ ഓട്ടോയും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു

കൊച്ചി∙ അങ്കമാലിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 6.15നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഓട്ടോയും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ ത്രേസ്യ, ബീന എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അങ്കമാലിയിലെ വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ്.

English Summary: Two Women die in Auto-lorry collision in Angamaly