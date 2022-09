ഗോവയിലെ കുടുംബസ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടു; യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതി

പനജി∙ ഗോവയിലെ തന്റെ കുടുംബസ്വത്ത് അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതി. സംഭവത്തിൽ ഗോവ പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സുവെല്ല ബ്രേവർമാന്റെ പിതാവ് ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

യുകെയിലെ ലിസ് ട്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയാണ് സുവെല്ല ബ്രേവർമാൻ. അസഗോവയിൽ ആകെ 13,900 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരുന്ന രണ്ട് കുടുംബസ്വത്തുക്കളാണ് തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് പറയുന്നു.

പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയുടെ പേരിൽ അജ്ഞാതനായ ഒരാളാണ് ഇവ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും തന്റെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള സ്വത്താണിതെന്നും പരാതിയിൽ ഫെർണാണ്ടസ് പറയുന്നു. ജൂലൈ 27ന് മുൻപാണ് തട്ടിയെടുക്കൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഫെർണാണ്ടസ് വിവരം അറിഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റിലാണ്.

പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത്, ഡിജിപി ജസ്പാൽ സിങ്, ഗോവ എൻആർഐ കമ്മിഷണറേറ്റ് എന്നിവർക്ക് ഇമെയിൽ വഴി പരാതി നൽകി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പരാതി ലഭിച്ചെന്നും അതു ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗോവ എൻആർഐ കമ്മിഷണർ നരേന്ദ്ര സവൈക്കർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് അറിയിച്ചു.

