ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ സിപിഎമ്മും ഭയക്കുന്നു: വിമർശിച്ച് സതീശന്‍

ത‌ിരുവനന്തപുരം ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെ സിപിഎമ്മും ഭയക്കുന്നുവെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. എകെജി സെന്‍റര്‍ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ കിട്ടിയെന്നു പറയുന്നത് അതിനാലാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

‘‘പ്രതിയെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ. ഈ യാത്രയെ അവർ ഭയക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കിട്ടിയെന്നു പറയുന്ന പ്രതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.’’ – സതീശൻ പറഞ്ഞു.

സിപിഎം ആസ്ഥാനമായ എകെജി സെന്ററിലേക്കു സ്ഫോടകവസ്തു എറിഞ്ഞ കേസിൽ പ്രതിയെക്കുറിച്ചു പൊലീസിനു സൂചന ലഭിച്ചതായി പ്രചാരണം വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണു വി.ഡി.സതീശന്റെ പ്രതികരണം. സിപിഎമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇൗ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെങ്കിലും പൊലീസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല.

കഴക്കൂട്ടം, മേനംകുളം സ്വദേശികളായ 2 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട വിവരം. പ്രചാരണം ഇങ്ങനെ: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമാനത്തിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആലോചനയിൽ കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശിയായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇയാൾ മേനംകുളം സ്വദേശിയെക്കൊണ്ട് കൃത്യം ചെയ്യിച്ചു. അക്രമി എത്തിയ മോഡലിലുള്ള ചുവന്ന സ്കൂട്ടർ ഇവരിൽ ഒരാളുടെ ബന്ധുവിനുണ്ട്.

അതേസമയം, ഇൗ സംശയങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ‌ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുൾപ്പെടെ ആക്രമണ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ രംഗത്തെത്തി. ആക്രമണത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ആവർത്തിച്ചു.



