‘പന്നികളെയും താറാവുകളെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാം; തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കണോ’?

കൗമാരം വിട്ടുമാറാത്ത രണ്ട് കുരുന്നുകളാണ് പാലക്കാട്ടും പത്തനംതിട്ടയിലുമായി അടുത്തിടെ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിനിരയാക്കപ്പെട്ടത്. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയും തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു. പത്തനംതിട്ടയിലെ സംഭവത്തോടെ ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി മരിക്കുന്നത് 21 പേരായി. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ നായയുടെ കടിയേറ്റ് ചികിൽസ തേടിയിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന് അഹങ്കരിക്കുമ്പോഴും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും മാന്തും കടിയുമേറ്റ് ജീവൻ വെടിയുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ നമ്മളെ നാണക്കേടിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. ഗോവ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്ത് പോലും തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാകുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ – തദ്ദേശ– മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുകൾ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം തെരുവുനായ്ക്കൾക്കു മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നായയുടെ കടിയേറ്റ്ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രണാതീതമാവുകയാണ്. വാക്സീൻ ലഭ്യമാണെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നതിലും ഇരട്ടിയിലേറെ വേഗത്തിൽ അത് തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനം തെരുവുനായ വന്ധ്യംകരണത്തിനും നായ്ക്കളുടെ വാക്സിനേഷനും കടിയേൽക്കുന്നവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 21 കോടി രൂപയുടെ വാക്സീൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംഭരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വഴി നൽകുന്നത് വേറെ. കുടുംബശ്രീക്കു വന്ധ്യംകരണത്തിന്റെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ 16 കോടി രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. എന്നിട്ടും നായ്ക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീതിയിൽ നിന്നു മാത്രം മലയാളിക്കു മോചനമില്ല.



മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് തെരുവുനായ്ക്കൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു. വയനാട്ടിൽ മുഖം കടിച്ചു പറിച്ച നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗങ്ങളാണ് പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. തെരുവു മുഴുവൻ നായ്ക്കളുടെ പിടിയിലേക്ക് അമർന്നിരിക്കുന്നു.എന്നിട്ടും അക്രമകാരികളായ തെരുവ് നായ്ക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഭരണകൂടം. ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ ജീവനാണോ നായ്ക്കളുടെ ജീവനാണോ വില ? ബിജു പ്രഭാകർ ഐഎഎസ് മനോരമ ഓൽലൈൻ പ്രീമിയത്തോടു സംസാരിക്കുന്നു.

ബിജു പ്രഭാകർ.

∙ നിയമം ഉണ്ട്, പക്ഷേ, പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ?

മനുഷ്യന് ഭീഷണിയായ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിയമം ഉണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കെതിരായ ക്രൂരത തടയാനുള്ള നിയമത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വകുപ്പിൽ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിമിനൽ നടപടി പ്രകാരം ഇതിന് കലക്ടർമാർക്ക് അധികാരവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ, തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ അനുമതി തേടുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസും അനിമൽ ബർത് കൺട്രോൾ (എബിസി) നിയമവുമാണു പ്രതിബന്ധമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുത് എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോഴികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. കാളകളെ, പന്നികളെ, താറാവുകളെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ, ഇവിടെ അതൊന്നും ആരും എതിർക്കുന്നില്ല. നായ്ക്കളെ മാത്രം കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഈ മൃഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ജീവനെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു മൃഗം നായ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഈ എതിർപ്പിനു പിന്നിലെ കാരണവും എന്നു മനസ്സിലാകും.

∙ പിന്നിൽ വാക്സീൻ മാഫിയ എന്ന് ഒരിക്കൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു?

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം 2400 കോടി രൂപയുടെ പേവിഷ വാക്സീൻ കച്ചവടം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. മാധ്യമങ്ങളിലെ കണക്കുപ്രകാരം ഇത് 7000 കോടിക്കു മുകളിലാണ്. കേരളത്തിൽ 2010ൽ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ പ്രതിവർഷം 20 കോടി രൂപയ്ക്കാണു പേവിഷ വാക്സീൻ വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇത്ര വലിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വാക്സീനെക്കാൾ കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആയ ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ വാങ്ങാനാണെന്നു കണ്ടെത്തി. ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ ഒരേയൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇതു വാങ്ങിയിരുന്നത്. അതീവ അപകടാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഇതു നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ രോഗികൾക്കു നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഡോക്ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഇതിന്റെ വിതരണം നിർത്തിവച്ചു. അങ്ങനെ വാക്സീനു ചെലവഴിക്കുന്ന തുക 3.5 കോടിയിലെത്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ നായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം കൂടിയതോടെ ഈ തുക വീണ്ടും 12 കോടിയിലേറെയായിട്ടുണ്ട്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

ജനങ്ങൾ നായ്ക്കളുടെ കടി കൊള്ളേണ്ടതു വാക്സീൻ മാഫിയയുടെ ആവശ്യമാണ്. അതേ മാഫിയ തന്നെയാണു തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലരുതെന്ന പ്രചാരണം നടത്തുന്ന സംഘടനകൾക്കു രഹസ്യവഴികളിലൂടെ സഹായം നൽകുന്നതും. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന അഭിഭാഷകരാണ് ഈ സംഘടനകൾക്കു വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമപ്രകാരമാണു കേരളം നടപടിയെടുക്കുന്നതെന്നു കോടതികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്കു കഴിയുന്നില്ല. ഈ അഭിഭാഷകരുടെ ഫീസും മറ്റു ചെലവുകളും ആരാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കണം.

∙ മനുഷ്യന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ ?

മനുഷ്യരുടെ ജീവനു ഭീഷണിയാണെന്നു കണ്ടാൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതു നിയമപ്രകാരമാണെന്നു നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാകുന്നില്ല. പക്ഷിപ്പനി വന്നപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിനു താറാവുകളെ സർക്കാർ തന്നെ കൊന്നില്ലേ? പണ്ട് യൂറോപ്പിൽ പശുക്കൾക്കു പേയിളകിയപ്പോൾ അവയെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. നിപ്പ വന്നപ്പോൾ എത്രയോ വവ്വാലുകളെ കൂട്ടത്തോടെ പിടിച്ചു കൊന്നു. പന്നിപ്പനി വന്നപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കിയില്ലേ. നായ്ക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര അമാന്തം ?

∙ ഇവിടെ മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര പ്രതിഷേധം ?

ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നായ്ക്കളെ ഭക്ഷിക്കാനായി കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഈ സംഘടനകൾ അവിടെപ്പോയി പ്രതിഷേധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ നിയമലംഘനമില്ലേ? അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇവർക്കില്ല. കേരളത്തിൽ എല്ലാം ചെലവാകും, മാധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിക്കും.

∙ വന്ധ്യംകരണം മതി എന്നാണല്ലോ സംഘടനകളുടെ വാദം.

നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നതിനു ശാസ്ത്രീയമായ എന്ത് അടിത്തറയാണുള്ളത്? അതു മറ്റൊരു കച്ചവടമാണ്. 750 രൂപയാണു വന്ധ്യംകരിക്കാനുള്ള ഫീസ്. ഡോക്ടറുടെ സേവനവും അവയെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ചെലവും കൂടി കണക്കാക്കിയാൽ ഒരു നായയ്ക്ക് 2000 രൂപയെങ്കിലും ചെലവാകും. കേരളത്തിൽ ചുരുങ്ങിയതു മൂന്നുലക്ഷം നായ്ക്കളുണ്ട്. ഇത്രയും നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കാൻ 60 കോടി രൂപ വേണം. ഇത്രയും പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര പേരുടെ പട്ടിണി മാറ്റാം, എത്ര രോഗികൾക്കു സൗജന്യമായി മരുന്നു നൽകാം. നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ ജീവിതനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകട്ടെ. എന്നിട്ടു നമുക്കു തെരുവുനായ്ക്കളെ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങാം.

∙ തെരുവുനായ്ക്കളെ പരിപാലിക്കണമെന്ന മൃഗസ്നേഹികളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വാദത്തെക്കുറിച്ച്?

മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽപ്പോലും കൃഷിനാശം വരുത്തുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാന്‍ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവു നൽകി. അപ്പോൾ കടിക്കാത്ത മൃഗത്തെ പോലും കൊല്ലാൻ അനുവാദമുണ്ട്. വനം കയ്യേറ്റ മേഖലയിലാണ് കാട്ടുപന്നികൾ ഇറങ്ങുന്നത്. കാട്ടിൽനിന്നു നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ. അതേ സമയം തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ കടിക്കാൻ വരുന്ന നായ്ക്കളെ കൊല്ലാമോ എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ച് ഉമ്മവച്ചാൽ മതിയെന്ന തരത്തിലാണു ചിലർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പറയുന്ന നായ സ്നേഹികളെക്കുറിച്ചു പറയാം. സ്വന്തം വീട്ടിലെ മാലിന്യം നിർമാർജനം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാണ് ഒരു കോളനിയിലോ റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലോ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്. ആ പ്രദേശത്തെ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് എന്നും ഭക്ഷണം നൽകുക. ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരോടു സ്വാഭാവികമായും നായ്ക്കൾ നന്ദി കാണിക്കും. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ ആകില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ നായ്ക്കൾക്കു പതിവായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നതു നിർത്തിയാൽത്തന്നെ അവ സ്വയം ഇല്ലാതായ്ക്കൊള്ളും.

(ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡിയും കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷൻ മുൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമാണ് ബിജു പ്രഭാകർ)

