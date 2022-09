ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലെ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ സർക്കാരിനു മുന്നിൽ വീണ്ടും സിബിഐ അന്വേഷണ ‘കുരുക്ക്’. ഡല്‍ഹി ‌ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കോര്‍പറേഷന്‍ ആയിരം ലോ ഫ്ലോര്‍ ബസുകള്‍ വാങ്ങിയതില്‍ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണം സിബിഐയ്ക്കു വിടാൻ ലഫ്. ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ ശർമ അനുമതി നൽകി. ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് ജൂണിലാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് പരാതി ലഭിച്ചത്. ഇത് പരിശോധിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു.

മദ്യനയം, ക്ലാസ് മുറി നിര്‍മാണം എന്നിവയിലെ ക്രമക്കേടുകളില്‍ അന്വേഷണം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ കുരുക്കില്‍പ്പെട്ടത്.

ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ (ഡിടിസി) ബസുകൾ വാങ്ങിയതിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള കരാർ നൽകിയതിലും അഴിമതി നടന്നതായാണ് ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബിജെപി ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഭയിൽ എഎപി- ബിജെപി എംഎൽഎമാർ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദം നടന്നിരുന്നു.

ഡൽഹി ഗതാഗതമന്ത്രിയെ ടെൻഡറുകൾ വിളിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ബസുകൾ വാങ്ങാനുള്ള നടപടികളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചതിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്റെ ആരോപണം.

ബസുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള കരാർ നൽകിയതിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കാൻ ലഫ്.ഗവർണർ രൂപീകരിച്ച മൂന്നംഗ സമിതി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ലഫ്.ഗവർണർ വിഷയം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.

